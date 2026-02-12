賴總統談大陸併吞野心 威脅日、菲

賴總統近日接受法新社專訪時表示，台灣若被中國併吞，中國不會停止向外擴張腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定。一旦台灣被併吞，下個受威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲，在這個變動的世界，世界同屬一家，任何一個家庭出事，都會影響其他國家。

總統提到，最近日本政界持續強調「台灣有事，就是日本有事」的主張。日本有事，美國也會連帶受到影響，就是這個概念。他強調，台灣安全牽涉到台海穩定與印太和平，若印太區域無法和平穩定，勢必也將影響美國和歐洲本身的利益。

台灣目前已提出1.25兆元的國防特別預算，在野黨已多次阻擋法案通過，外界擔憂美國總統川普將失去耐心、甚至質疑台灣保護自己的決心。

賴總統對此表示，這項國防重大政策獲得民意高度支持，台灣是一個民主國家，人民不容許政黨因為意識形態傷害國家利益，政府會加強與在野黨溝通及與社會大眾說明，他有信心這項預算會通過。