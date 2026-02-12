賴總統談大陸併吞野心 威脅日、菲

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

賴總統近日接受法新社專訪時表示，台灣若被中國併吞，中國不會停止向外擴張腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定。一旦台灣被併吞，下個受威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲，在這個變動的世界，世界同屬一家，任何一個家庭出事，都會影響其他國家。

總統提到，最近日本政界持續強調「台灣有事，就是日本有事」的主張。日本有事，美國也會連帶受到影響，就是這個概念。他強調，台灣安全牽涉到台海穩定與印太和平，若印太區域無法和平穩定，勢必也將影響美國和歐洲本身的利益。

台灣目前已提出1.25兆元的國防特別預算，在野黨已多次阻擋法案通過，外界擔憂美國總統川普將失去耐心、甚至質疑台灣保護自己的決心。

賴總統對此表示，這項國防重大政策獲得民意高度支持，台灣是一個民主國家，人民不容許政黨因為意識形態傷害國家利益，政府會加強與在野黨溝通及與社會大眾說明，他有信心這項預算會通過。

【專家之眼】沉默不是中立 企業家應對政府的濫權發聲

美國科技業近期陷入一場前所未見的道德風暴，聯邦移民執法單位ICE在明尼蘇達州槍殺護士Alex Pretti和另一位受害者...

賴總統：台灣不會是美中談判籌碼 相信川普挺台灣

賴清德總統接受法新社專訪時警告，若中國大陸奪取台灣，區域內其他國家恐成為下一個目標，並強調台灣有必要大幅強化自身防衛能力。

賴總統接受法新社專訪 喊三個「留台」 鞏固矽盾

賴清德總統近日接受法新社專訪時，談及台灣「矽盾」。賴總統強調，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就...

我立陶宛代表處恐更名？ 立總理：改「台北」不是大問題

立陶宛總理魯吉尼涅十一日表示，她看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」命名，表示願意調整這項曾引發立陶...

對李貞秀用兩岸條例？陸委會態度反覆

繼「國籍」問題後，民眾黨立委李貞秀身分爭議持續延燒，由於她是早年來台取得身分的陸配，去年政府清查後才返回大陸辦理除籍。陸...

賴總統：台灣不是任一國籌碼

美中領導人日前通話，觸及台灣議題，外界關注，台灣是否會成為美中貿易戰下的籌碼。賴清德總統強調，台灣不可能是任何一個國家的...

