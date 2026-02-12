賴總統：台灣不是任一國籌碼

美中領導人日前通話，觸及台灣議題，外界關注，台灣是否會成為美中貿易戰下的籌碼。賴清德總統強調，台灣不可能是任何一個國家的籌碼。他認為，在美中貿易競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

賴總統強調，台灣不可能是任何一個國家的籌碼，台灣的前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心，也樂於看到並支持任何有助於維護穩定現狀、避免單邊危險行動的對話跟合作。

另外，近來委內瑞拉情勢、格陵蘭議題等，是否轉移美國注意力？賴總統指出，美國不會因為處理委內瑞拉，就忽略印太重要事務。賴總統說，台灣位處印太第一島鏈，扮演維持印太和平穩定關鍵的角色，這也是為何G7領袖高峰會議近年不斷強調台海和平穩定，是世界安全跟繁榮的必要元素。

賴總統指出，川普正進行一場艱鉅的和平工程，短期要兼顧美國利益，也要阻止中國擴張；長期而言，川普要謀求印太和平穩定。川普這樣的舉動，對印太任何一個國家來講都非常重要。

他表示，根據美國國家安全戰略報告，第一，確保美國本土安全，這牽涉委內瑞拉事件；第二，美國要把力量移到印太，確保印太和平穩定，主要工作就是阻止中國擴張；第三，印太國家必須要集體防禦、責任分攤；第四，美國要再工業化。