賴總統接受法新社專訪 喊三個「留台」 鞏固矽盾

賴清德總統近日接受法新社專訪時，談及台灣「矽盾」。賴總統強調，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位；政府也支持半導體企業赴日本、美國或歐洲投資。

法新社昨（12）日刊出賴總統專訪，值此台美對等關稅協定即將簽署之際，賴總統談及台灣半導體產業、兩岸、地緣政治等議題。

賴總統談話重點

針對美國商務部長盧特尼克日前表示，川普政府目標是將台灣整體供應鏈與產能40%移轉至美國本土，讓美國在半導體晶片製造方面達到自給自足，此一說法在台灣引起憂慮，擔心將失去所謂的「矽盾」。

賴總統說明，早在台灣完成「矽盾」前，美國就根據《台灣關係法》及對台「六項保證」提供台灣各項協助，數十年至今未曾改變。

賴總統指出，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位。半導體產業固然是台灣的優勢，也是台灣對全球經濟繁榮發展的責任。

他重申，半導體產業是一個生態鏈，例如美國擁有研發、設計與廣大的市場，日本擁有材料和設備，荷蘭擁有先進製程設備，南韓擁有快速記憶體的晶片製造能力，台灣則擁有晶圓製造，這條產業鏈當中，缺少任何一個國家都不行。

因此當台灣半導體企業赴日本、美國或歐洲投資時，台灣政府都表示支持，也期盼在全球迎接智慧化新時代來臨時，台灣能利用半導體產業助全世界一臂之力。

賴總統也說，台灣希望與歐洲未來能在三大面向展開合作。第一，歐洲正在進行「再武裝」（ReArm Europe），台灣也正在強化國防力量，並提出國防特別預算，希望台、歐未來可加強軍工產業、軍工科技合作。

第二，歐洲正在進行AI大陸行動計畫，台灣也正在進行AI新十大建設。台灣非常希望能與歐洲攜手合作，在AI領域共同發展，迎接全面智慧化時代到來。

第三，歐洲是台灣第三大貿易國，也是最大外資來源國，台灣過去四年對歐洲的投資，超越過去40年累積的投資金額，雙邊經貿關係愈來愈密切。希望歐洲支持與台灣簽訂投資保障協定，避免雙重課稅與雙邊經貿協定，促進台歐經貿發展。