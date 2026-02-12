賴總統法新社專訪 楊永明：充滿似是而非的自我中心意識流

賴清德總統上任後首次接受法新社專訪，更向國際媒體示警，若中國武力奪取台灣，下一個遭殃的恐有更多受害者。國民黨政策會副執行長楊永明說，賴總統的觀點再次確認「倚美抗中、掏空台灣」立場，充滿似是而非的自我中心意識流，無法和國際現實主義做有效連結。

楊永明指出，賴總統談論國際地緣政治與台灣對外關係，呈現賴總統的國際觀與戰略思維。

首先，賴總統說若中國大陸奪取台灣，區域內其他國家將成為下一個目標，因此台灣有必要大幅強化自身防衛能力。楊永明指出，先不討論中國大陸軍事戰略是否真的是這種骨牌式攻占策略，重點是為何台灣人民要擔負防衛其他國的責任使命？台灣安全是以維持台海和平為主要依歸。

楊永明說，島鏈戰略其實是美國維護其本土安全的前進防衛策略，過去是冷戰的圍堵戰略，現在是中美地緣政治對抗的前沿，代理衝突將取代中美大國直接對抗，台灣必須要有現實主義的覺悟，賴總統所謂「全球共同體」，只是將台灣綁定在中美對抗的戰場軸線上。

其次，賴總統說美國會支持台灣，不會在美中談判時將台灣當作談判籌碼。楊永明認為，賴總統的資訊與認知顯然不夠與時俱進，中美之間的貿易戰，因為中國大陸的反制與稀土管制，迫使美國在去年底與中國達成休戰協議，且川普政府兩次戰略報告皆採戰略收縮，避免與中國直接衝突對抗。

賴總統同時說，台灣歡迎任何有助於維持現狀的（中美）對話，他說他相信美國總統川普正在進行一項艱難的和平建構工作，包含維護美國利益。楊永明說，換言之，如果對話有助於維持現狀、對話有助於維護國家利益，賴總統也應該支持兩岸對話、支持國共智庫論壇對話交流。

此外，談到對美軍購，賴總統有信心在野黨主導的立法院將批准政府提出的1.25兆元軍購特別預算，因為他認為「在民主社會中，每一個政黨最終都要向人民負責。」楊永明說，這個邏輯真是自我感覺良好，特別是在美國軍售交付拖延、軍購項目不明確、以及國防採購弊端叢生等問題，國民黨與民眾黨要確實為人民荷包把關，才是真正向人民負責的政黨。

然而，楊永明表示，賴總統在訪問中確認要「讓國防預算占國內生產毛額（GDP）比重超過3%，並且在2030年前達到占比GDP5%的目標。」實際上，目前GDP3%的經常性國防預算已占政府年度總預算近三分之一，如果增加到GDP5%，占比更高，可能出現排擠社福、教育經費情況。

至於半導體產業部分，楊永明說，台灣經濟結構是半導體一枝獨秀，半導體從業人員卻不到全部就業人口的十分之一，賴政府對美關稅談判卻承諾半導體四成產值移往美國，最先進技術、晶圓代工廠與研發中心都將赴美，現在連台積電在日本廠也提升至3奈米，這真的不是一句「全球布局」就可以將台灣最大優勢掏空外移。

楊永明說，賴總統首次國際媒體訪問，呈現出「倚美抗中、掏空台灣」的錯誤戰略思維，核心仍是賴總統與民進黨的權力遊戲，以及對國際現實情勢的偏頗認知，不禁擔憂台灣終將走向代理衝突的籌碼與棋子。