【重磅快評】罵賴總統有罪？檢方打臉過去民進黨主張

趕在農曆年節假日前夕，台北地檢署除對立委高金素梅大動作搜索、更一口氣起訴10名立委，包括公然侮辱現任元首，以及因為法案在國會殿堂內的衝突，過去被視為國會內部自治、自律事件。如今，司法的手不僅伸進國會要控制秩序，還不准立委以三字經表達對國家領導人的不滿，前所未有強大的檢察權，比東廠有過之而無不及，但當檢方管起國會內秩序，還對批評元首言論求重判，都是在打臉過去民進黨主張的國會自治跟言論自由。

姑且不論過去民進黨政治人物有多少人以三字經罵過國民黨領導人，光是馬英九在總統任內，曾遭多少反對者以各種不堪言辭辱罵，都未曾見有任何人因此被起訴，蔡英文總統上任之初，還曾說過希望年輕人別怕跟政府機關打交道，更別太「溫良恭儉讓」，並表示未來民眾若有意見，政府卻一直聽不到，可以拍桌子，政府會有這個雅量。

曾幾何時，台灣竟還會出現民意代表在公開集會的場合，以不雅字眼指責賴清德總統，遭到身為總統的賴清德提告，檢方則以公然貶損總統名譽，且逾越合理接受範圍，不僅依公然侮辱罪嫌起訴，還建請法院從重量刑。

公然侮辱官署罪都已被大法官宣告違憲，大法官雖認定公然侮辱罪合憲，但嚴格限縮範圍，對於社會上常見罵人髒話，不一定構成公然侮辱。何況是對公眾人物的評價，尤其是對國家元首的評論。

公眾人物因具有社會影響力且涉公共利益，個人名譽權應對言論自由作較高程度退讓，容忍較嚴格的監督與批評，這是民主法治社會中所謂言論自由的最基本原則，但顯然賴總統無法容忍民眾或民代對他的批評，台北地檢署檢察官更是護衛元首名譽不餘遺力，至於過去民進黨先進們在戒嚴時期所主張的言論自由、對當局的批評，甚至蔡英文總統任內說民眾有意見可以拍桌子的雅量，如今在檢方磨刀霍霍捍衛當權者的陰影下，台灣解嚴後引為自豪的言論自由空間，還剩多少？

北檢一口氣就國會內數度因為法案朝野立委衝突與對峙情況起訴10立委，同樣是繼五人大法官後對國會自治敲響的另一記警鐘。朝野立委因為理念不同在國會內的衝突，並非罕見。大法官釋字第342號解釋早已指出，若修法程序未達「重大明顯瑕疵」，屬於國會自律範圍。30多年前大法官就已確認此一原則，即使前年大法官判決國會改革法案主要條文都違憲，但對於當時立委們衝突的過程，仍認定屬於國會自律範圍，並未從程序上就認定所有條文違憲。

如今北檢卻比大法官更進一步，直接就國會內的委員衝突，認定誰涉嫌傷害、誰涉嫌強制罪，當檢察官想作為國會內的糾察隊，究竟是真的在維護正義秩序、還是只要讓反對者噤聲？