提升交通事故保障！強制險給付額13年未調 卓揆拍板提高為300萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
二○二三年六月新北市中和計程車事故受害者家屬蔡明舉（右二）昨呼籲政府應提高強制險賠償，並推動保費與違規連動機制。記者邱德祥／攝影
現行強制險死亡與失能給付最高理賠僅200萬元，已13年未調整，行政院卓榮泰今（12）日接見強制車險倡議團體時說，經行政院責成金管會研議後，在不增加民眾保費負擔下，提高強制車險保額至300萬元，並自今年7月1日施行，以回應外界期待，提高交通事故受害人基本保障。

卓榮泰指出，「強制汽車責任保險法」自1998年施行迄今已逾28年，累積理賠金額達3397億元，764萬人次因此獲得保障，充分發揮提供交通事故受害人基本保障的立法初衷。

卓榮泰表示，考量外界持續反映因應物價與通膨指數逐年增加適時檢討調高強制車險保險金額，經行政院責成金管會與交通部研議後獲致共識，為提供交通事故受害人更多保障，並兼顧強制車險整體財務狀況，現階段提高強制車險死亡給付及第一等級失能給付為300萬元，將於近期辦理法規預告。

會中民進黨立委林月琴、賴惠員表示，強制車險已逾13年未調整，感謝卓揆及行政團隊釋放最大善意，回應公民團體訴求，將保額調高至300萬元，後續希望金管會與交通部得串接相關違規資料，提升道路交通安全，讓未來保額還有檢討調升之空間，並讓強制車險制度更公開透明。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜、台南市人本交通促進協會理事長余志祥、花蓮大車事故受害者家屬戴昌慶、門必斯行人安全促進會理事王淑美等代表亦提出交通安全管理及強制車險相關建議及配套措施。

卓榮泰表示，政府持續關懷交通事故受害人，並致力提升社會安全網功能，讓每位國人在不幸遭遇交通事故時，能獲得更充分的保障。針對倡議團體建議，將交由金管會、交通部等相關機關持續研議，並定期檢討強制汽車責任保險制度，確保兼顧民眾負擔與受害人保障的同時，維持制度的永續經營。

交通事故 行政院 卓榮泰 保險 交通部

