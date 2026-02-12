聽新聞
接見星國駐台代表 鄭麗文：兩岸和平也需國際社會支持與參與
國民黨主席鄭麗文今在臉書表示，於中央黨部接見新加坡新任駐台代表符秀麗，雙方就台海局勢、兩岸關係及雙邊情誼進行深入坦誠的交流。雙方都認為，台海和平不僅關乎區域安全，更對全球穩定具有舉足輕重的意義，而持續且多層面的溝通尤為關鍵。
符秀麗表示，新加坡與台灣之間擁有特殊且深厚的歷史淵源。自新加坡前總理李光耀與前總統蔣經國時期所奠定的互信基礎以來，雙方合作關係延續至今已數十載。
鄭麗文分享其擔任立法委員期間率團訪問新加坡的經驗，積極推動雙方經貿對話。後續雙方於2013年簽署「台星經濟夥伴協定」，進一步深化雙邊合作。
針對當前複雜多變的國際局勢，符秀麗指出，維護台海和平已是全世界的利益。她說，溝通與了解是穩定局勢的關鍵，而真正的理解必須建立在各個層面、歷歷代代的交流之上。
鄭麗文對此深表認同，並再一次強調兩岸和平也需要國際社會的支持與參與。她說，國民黨將致力走出不同於對抗的道路，積極緩和台海緊張情勢。雙方並期許未來持續深化交流合作，共同為區域和平與繁榮作出貢獻。
