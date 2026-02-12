快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

聽新聞
0:00 / 0:00

政院核定調高刑事加成及勤務繁重加成 近6萬員警受惠

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院今（12）日核定修正「警察人員警勤加給表」，盼透過提升刑事警察人員待遇，鼓舞工作士氣。圖為警察示意圖。記者蘇健忠／攝影
行政院今（12）日核定修正「警察人員警勤加給表」，盼透過提升刑事警察人員待遇，鼓舞工作士氣。圖為警察示意圖。記者蘇健忠／攝影

為肯定第一線警察同仁的辛勞與付出，行政院今（12）日核定修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事加成及勤務繁重加成，以及直轄市、縣市政府警察局勤務繁重加成支給成數上限，全國約近6萬員警受惠加薪，展現政府照顧警察福利、穩定治安量能的具體作為。

行政院指出，警察工作具有高度危險性與專業性，尤其刑事警察人員長期面對治安案件、犯罪偵查及高風險勤務，身心負荷極重，此次將刑事加成由原支等級數額加6成提高至加8成支給，以大多數刑事人員領第一級為例，每月增加金額約1940元。

另為慰勉各地方政府警察局員警的辛勞，行政院也調高直轄市政府警察局勤務繁重加成支給成數上限，並將縣市政府警察局納入適用。

其中台北市與新北市由原最高加1倍支給，提升至最高可加1.3倍支給，每月增加2328元至2910元。桃園市、台中市、台南市及高雄市由原最高加7成支給，提升至最高加1倍支給，每月增加2328元至2910元；另增訂13個本島各縣市政府最高加4成支給，每月增加3104元至3880元。

行政院指出，此次調整勤務繁重加成，全國約近6萬員警受惠加薪，正是回應基層警察實際工作需求，合理反映其勤務強度與繁重程度，也是社會各界對警察同仁平日辛勞付出的肯定，適時鼓舞員警工作士氣。

行政院強調，警察是安定社會、國家穩定的力量，政府近年陸續訂定「警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施方案」、調高傷亡員警慰問金金額、增加執勤失能員警醫療照護項目、安置就養補助、殉職同仁子女教養費用等照顧措施及提升警勤加給15%，不但幫員警實質加薪及減輕家庭負擔，更充分展現政府對警察同仁的重視，未來也將積極建立更完善的待遇及照護制度，持續照顧守護國家安全的警察人員。

警察 行政院 國家安全

延伸閱讀

政院：軍事採購為政府對政府 盼立院通過政院版國防特別條例

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

政院拍板4年42.5億中小微企業社會發展計畫

卓揆歲末談話 盼國人支持政院對美談判團隊 拚人均GDP4萬美元

相關新聞

立陶宛駐處將被改名？外交部重申：名稱為「共識」 雙方政府沒有討論

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）再度就立陶宛駐台灣代表處名稱一事說，看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不...

賴總統登法新社全球頭條 學者分析專訪三大重點

賴清德總統接受法新社專訪，深入闡述台灣在國際地緣政治中的關鍵角色，並聚焦美日台關係、台歐合作與印太安全情勢等。美國聖湯瑪...

政院核定調高刑事加成及勤務繁重加成 近6萬員警受惠

為肯定第一線警察同仁的辛勞與付出，行政院今（12）日核定修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事加成及勤務繁重加成，以及直轄...

接見星國駐台代表 鄭麗文：兩岸和平也需國際社會支持與參與

國民黨主席鄭麗文今在臉書表示，於中央黨部接見新加坡新任駐台代表符秀麗，雙方就台海局勢、兩岸關係及雙邊情誼進行深入坦誠的交...

八旬母弒子案總統特赦 衛福部：今年失能人口破90萬強化中重度支持

80多歲林劉龍子於民國112時，悶死了她照顧逾半世紀的重殘兒，上月遭判刑2年6個月定讞，包括法官及社會各界建請總統特赦。...

卓揆稱「接受新式核能」 國民黨酸：被現實打臉才跟上

行政院長卓榮泰日前表示，政府將全面接受國際先進的新式核能技術，引發熱議。國民黨表示，國民黨早做對的事，民進黨現在才跟上，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。