八旬母弒子案總統特赦 衛福部：今年失能人口破90萬強化中重度支持

80多歲林劉龍子於民國112時，悶死了她照顧逾半世紀的重殘兒，上月遭判刑2年6個月定讞，包括法官及社會各界建請總統特赦。總統府今發布總統令，免除發監執行。對此，衛福部長照司副司長吳希文說，台灣步入超高齡社會，預估國內今年失能人數將攀升至91至92萬人。長照3.0已全面強化中重度家庭支持，除失能第八級每月給付最高逾3萬6000元外，更將主動篩檢「高負荷家庭」，確保照顧者不再孤立無援。

衛福部統計，截至去年6月底，累計一年度使用長照服務給付的民眾已達58萬人，這群使用社區式或居家服務的個案中，失能等級為七、八級重度個案約占2成；若將中度失能者合併計算，中重度需求者占總服務人數約6成。此外，針對需要24小時密集照顧的族群，另有11萬餘名民眾使用住宿式機構資源，這些個案多屬中重度失能。

針對外界批評現行長照方案過於偏重老人，吳希文說，長照服務是以「失能等級（ＣＭＳ）」為給付依據，並非年齡。凡領有身障證明的「全年齡」身障者，或今年起擴大納入「全年齡」失智個案，只要評估符合等級即可獲得支持。以最嚴重的第八級為例，每月「照顧及專業服務」額度高達3萬6180元，家屬可彈性選擇居家或日照中心服務，降低家庭成員的負荷。

另針對聘僱外籍移工家庭，衛福部重申政策已進一步放寬。吳希文指出，去年9月起，聘僱移工家庭除原有交通接送與輔具補助外，也可申請日照中心等社區式服務，並可與「短期替代照顧服務」合併運用，旨在打破過去「有移工就沒長照」的資源侷限。

為解決部分家庭「不敢求救」的困境，現行機制要求照管專員到府評估時，須同步使用量表篩檢「家庭照顧者」的心理與體力負荷，若發現處於中高風險狀態，將主動轉介至支持據點，提供喘息服務、照顧技巧或心理諮商，建立「主動介入」的守護網。

面對失能人口預計將突破90萬人，吳希文說，雖然「1966」長照專線知曉度提升，仍將針對年輕世代加強影音及社群宣導，務求資源精準進入每個需要的家庭。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線