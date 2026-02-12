快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆稱「接受新式核能」 國民黨酸：被現實打臉才跟上

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨表示，國民黨早做對的事，民進黨現在才跟上，大酸昔日「用愛發電」，今日「被現實打臉」，既然知道錯了決定要轉彎，請跟上國民黨的正確路線，別再被意識形態綁架。圖／取自國民黨臉書
國民黨表示，國民黨早做對的事，民進黨現在才跟上，大酸昔日「用愛發電」，今日「被現實打臉」，既然知道錯了決定要轉彎，請跟上國民黨的正確路線，別再被意識形態綁架。圖／取自國民黨臉書

行政院長卓榮泰日前表示，政府將全面接受國際先進的新式核能技術，引發熱議。國民黨表示，國民黨早做對的事，民進黨現在才跟上，大酸昔日「用愛發電」，今日「被現實打臉」，既然知道錯了決定要轉彎，請跟上國民黨的正確路線，別再被意識形態綁架。

國民黨指出，寧可缺電也要死抱「非核家園」的民進黨，終於被現實打醒，卓榮泰宣布「全面接受新式核能」，這道髮夾彎轉得太猛，連自家前客委會主委楊長鎮都批評「感到被羞辱」。

國民黨指出，面對AI算力需求與停電危機，民進黨終於承認「愛不能發電，核能才可以」，放著不到2元的便宜核電不用，硬要全民扛昂貴的綠能價差。這種「敗家子」又頻出弊案的錯誤政策，究竟浪費了國家多少時間與金錢？

國民黨表示，當世界大國全速重啟核能，國民黨團堅守防線，成功修法將核電廠年限延至60年，幫國家保留了這線「核能生機」。如果沒有國民黨，賴政府今天連「轉彎」的門票都沒有。既然承認核能是國力關鍵，黨主席鄭麗文早就嚴正要求民進黨立刻下架「反核神主牌」，同時將綁架台灣安全的「台獨黨綱」一併丟進歷史垃圾桶。

國民黨呼籲賴清德總統、卓榮泰內閣，既然知道錯了，既然決定要轉彎，就請跟上國民黨福國利民的正確路線，別再被意識形態綁架。

國民黨 核能 民進黨 卓榮泰 核電 非核家園

延伸閱讀

影／關稅協定簽署在即 卓榮泰請託在野黨通過國防預算

卓揆歲末談話 盼國人支持政院對美談判團隊 拚人均GDP4萬美元

卓榮泰稱全面接受新核能 客委會前主委楊長鎮：感到被羞辱

卓榮泰訪桃園高原社區 準備用1153億完成長照3.0全民照顧

相關新聞

立陶宛駐處將被改名？外交部重申：名稱為「共識」 雙方政府沒有討論

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）再度就立陶宛駐台灣代表處名稱一事說，看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不...

賴總統登法新社全球頭條 學者分析專訪三大重點

賴清德總統接受法新社專訪，深入闡述台灣在國際地緣政治中的關鍵角色，並聚焦美日台關係、台歐合作與印太安全情勢等。美國聖湯瑪...

政院核定調高刑事加成及勤務繁重加成 近6萬員警受惠

為肯定第一線警察同仁的辛勞與付出，行政院今（12）日核定修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事加成及勤務繁重加成，以及直轄...

接見星國駐台代表 鄭麗文：兩岸和平也需國際社會支持與參與

國民黨主席鄭麗文今在臉書表示，於中央黨部接見新加坡新任駐台代表符秀麗，雙方就台海局勢、兩岸關係及雙邊情誼進行深入坦誠的交...

八旬母弒子案總統特赦 衛福部：今年失能人口破90萬強化中重度支持

80多歲林劉龍子於民國112時，悶死了她照顧逾半世紀的重殘兒，上月遭判刑2年6個月定讞，包括法官及社會各界建請總統特赦。...

卓揆稱「接受新式核能」 國民黨酸：被現實打臉才跟上

行政院長卓榮泰日前表示，政府將全面接受國際先進的新式核能技術，引發熱議。國民黨表示，國民黨早做對的事，民進黨現在才跟上，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。