卓揆稱「接受新式核能」 國民黨酸：被現實打臉才跟上

行政院長卓榮泰日前表示，政府將全面接受國際先進的新式核能技術，引發熱議。國民黨表示，國民黨早做對的事，民進黨現在才跟上，大酸昔日「用愛發電」，今日「被現實打臉」，既然知道錯了決定要轉彎，請跟上國民黨的正確路線，別再被意識形態綁架。

國民黨指出，寧可缺電也要死抱「非核家園」的民進黨，終於被現實打醒，卓榮泰宣布「全面接受新式核能」，這道髮夾彎轉得太猛，連自家前客委會主委楊長鎮都批評「感到被羞辱」。

國民黨指出，面對AI算力需求與停電危機，民進黨終於承認「愛不能發電，核能才可以」，放著不到2元的便宜核電不用，硬要全民扛昂貴的綠能價差。這種「敗家子」又頻出弊案的錯誤政策，究竟浪費了國家多少時間與金錢？

國民黨表示，當世界大國全速重啟核能，國民黨團堅守防線，成功修法將核電廠年限延至60年，幫國家保留了這線「核能生機」。如果沒有國民黨，賴政府今天連「轉彎」的門票都沒有。既然承認核能是國力關鍵，黨主席鄭麗文早就嚴正要求民進黨立刻下架「反核神主牌」，同時將綁架台灣安全的「台獨黨綱」一併丟進歷史垃圾桶。

國民黨呼籲賴清德總統、卓榮泰內閣，既然知道錯了，既然決定要轉彎，就請跟上國民黨福國利民的正確路線，別再被意識形態綁架。