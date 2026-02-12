數次代表總統訪視殺子老婦…何志偉：她很痛 但從未逃避

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天批示同意特赦8旬婦人林劉龍子，免除發監執行。總統府副秘書長何志偉曾代表總統數次前往訪視。圖/取自何志偉臉書
賴清德總統今天批示同意特赦8旬婦人林劉龍子，免除發監執行。總統府副秘書長何志偉曾代表總統數次前往訪視。圖/取自何志偉臉書

賴清德總統今天批示同意特赦8旬婦人林劉龍子，免除發監執行。曾代表賴總統數次前往探視林劉龍子的總統府副秘書長何志偉在臉書表示，「幾場訪視，她只有懊悔、眼淚與自責。」

何志偉表示，他走進那小小的房子。一塵不染，沒有異味。東西不全是新的，卻樣樣整潔、有序。那不是為了誰而打掃，而是一種長年愛家與顧家的習慣。

「我看得出來，這位八旬母親，把一輩子的心，都放在這個家。」何志偉說，她的眼睛、她彎下去的腰，都是為了半個世紀來的照顧，歲月留下的痕跡。他站在那裡，看得清清楚楚。

「幾場訪視，她只有懊悔、眼淚與自責。」何志偉說，是的，她很痛。但她從未逃避。

何志偉表示，只是，當長年的照顧壓力與孤獨，在高齡與身體退化衝擊下層層堆疊，這份太過用力的愛，終於超出了她80歲身體所能承載的極限。於是，她做出了那個最痛的決定。

何志偉說，今天，賴總統依法審慎考量，正式批示特赦林劉龍子，免除發監執行。￼「這人道的決定，更提醒我們：長照，從來不是單一事件，而是整個社會的責任。」

何志偉說，這起悲劇，不只是個別家庭的破碎，也是社會制度的一面鏡子。當家庭照顧者在漫長歲月裡獨自承擔，當支持網絡無法及時接住，那份絕望，往往悄無聲息地累積。

何志偉表示，長照不是某一個人的責任，不是等悲劇發生才想起改革，而是政府與社會必須共同承擔、持續補強的安全網。

何志偉表示，願未來的每一位照顧者，都不必在愛與崩潰之間做選擇。讓照顧，不再孤單。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

