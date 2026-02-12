快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統接受法新社專訪警告，若北京奪取這座民主島嶼，區域內其他國家恐將成為中國大陸的下一個目標，台灣必須大幅強化自身防衛能力。總統府／提供
賴清德總統接受法新社專訪警告，若北京奪取這座民主島嶼，區域內其他國家恐將成為中國大陸的下一個目標，台灣必須大幅強化自身防衛能力。總統府／提供

賴清德總統接受法新社專訪，深入闡述台灣在國際地緣政治中的關鍵角色，並聚焦美日台關係、台歐合作與印太安全情勢等。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，賴總統專訪點出三大重點。

第一，台灣有事、世界有事

葉耀元認為，賴總統點出台灣對於世界和平，扮演非常重要角色。中國大陸作為威權主義國家，本身具有強烈不穩定性，再加上台灣位於第一島鏈重要地位，如果中國大陸對台灣動手，大陸就有能力可以長驅直入太平洋，對於第一島鏈防線、美國印太戰略與太平洋的安全會造成很大影響。

葉耀元提到，反過來說，台灣和平與兩岸和平現狀，不只對台灣人重要，對全世界各個國家來說也都很重要。台灣有事，日本有事、韓國有事、菲律賓也有事，可以說台灣有事，全世界都有事。賴總統談出的框架是：台灣有事，對於世界和平來講有很大的影響。

第二，訴諸社會民意

葉耀元指出，賴總統一面強調台美間繼續維持緊密合作，一面則表達對台灣社會的信心，相信台灣內部會有共識同意國防特別條例。根據當前多份民意調查指出，現階段藍白在立院杯葛國防特別條例，台灣社會多數民意並不支持。

葉耀元說，賴總統把希望寄託於人民，表達其對台灣民主的信心。因為當多數民意都支持台灣必須強軍建國的時候，無論是哪一個政黨，最後還是必須服從民意多數。

第三，展現防衛決心

葉耀元表示，正因台灣和平對全世界來講非常重要，台灣也需要做好本分，不能讓中國大陸覺得台灣沒有決心保護自己，或是某種程度上接受跟大陸妥協的和平。

因此，賴總統專訪不斷強調，台灣必須增強對抗中國大陸的實力，不管是從硬實力，也就是傳統軍事上的對抗，同時間在資訊戰、應對中國大陸的反滲透行動上，都必須努力去做。

葉耀元認為，賴總統透過專訪向全世界傳遞的訊息是：台灣人願意保護自己，希望台灣要對自己有信心，世界也要對台灣有信心。

法新社為世界第三大通訊社，全球擁有破億讀者。對此，葉耀元分析，賴總統透過外媒專訪「說好台灣的故事」，不只讓全世界的人民更了解台灣處境，以及為什麼世界需要台灣，更讓世界知道台灣的論述是什麼、台灣想走的方向是什麼。

相關新聞

立陶宛駐處將被改名？外交部重申：名稱為「共識」 雙方政府沒有討論

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）再度就立陶宛駐台灣代表處名稱一事說，看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不...

悶死身障兒判2年半獲特赦…8旬婦：感謝總統 小孩可以放心了

台北市82歲劉姓老婦長年照顧重度身障兒子，心力交瘁下2023年往兒子口裡塞1萬元紅包，用口水巾纏繞膠帶悶死兒子，一審輕判...

長照悲歌總統特赦！阿嬤道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

總統今天發布特赦令，特赦現年80多歲婦人林劉龍子免入獄，林劉照顧癱瘓兒50年，2023年她因染新冠心力憔悴讓兒子窒息死亡...

特赦殺死癱瘓兒老婦 法官曾建議：國家要協助照顧者度過人生難關

總統府今發布特赦令，賴清德總統同意特赦82歲劉姓婦人殺癱瘓兒子人倫悲劇案，免除劉婦發監執行。法院一審判劉婦有期徒刑2年6...

賴總統登法新社全球頭條 學者分析專訪三大重點

賴清德總統接受法新社專訪，深入闡述台灣在國際地緣政治中的關鍵角色，並聚焦美日台關係、台歐合作與印太安全情勢等。美國聖湯瑪...

老婦殺子特赦案有3大決策關鍵 賴總統：彰顯政府對司法困境的補位機制

8旬老婦林劉龍子悶死照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，賴清德總統今天依法批示同意特赦。賴總統在臉書表示，他在審慎考量案...

