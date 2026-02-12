立陶宛駐處將被改名？外交部重申：名稱為「共識」 雙方政府沒有討論

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）再度就立陶宛駐台灣代表處名稱一事說，看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」命名。我外交部重申，台灣與立陶宛是共享民主價值的夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方共識，雙方政府沒有討論更改駐處名稱。

外交部指出，我國持續與立陶宛政府在雷射、半導體及金融等領域推動兩國互惠互利的共榮合作，期以深化雙方經貿連結並強化兩國民主經濟韌性。雙方將持續就深化兩國實質合作關係密切協調溝通。

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）11日表示，她看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」命名，釋出願意調整這項曾引發立陶宛與中國大陸外交裂痕的決策態度；她也說，代表處更名不會是一項能迅速拍板的決定，仍需與戰略夥伴協調。

魯吉尼涅表示，設立代表處本身並非錯誤。她說：「錯不在開設代表處，因為其他歐盟國家也都有這樣做；但在明知這個名稱會帶來後果的情況下仍然刻意出頭，這是一個倉促的決定，我認為可以加以修正。」