悶死身障兒判2年半獲特赦 8旬婦：感謝總統 小孩可以放心了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
八旬劉姓婦人悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，建請賴清德總統特赦的聲音不斷。（本報資料照片）
台北市82歲劉姓老婦長年照顧重度身障兒子，心力交瘁下2023年往兒子口裡塞1萬元紅包，用口水巾纏繞膠帶悶死兒子，一審輕判2年6月徒刑並建請總統特赦，總統府今發布特赦令，同意特赦劉姓婦人殺死癱瘓兒子命案，免除發監執行。

台北地檢署執行科主任檢察官梁光宗今天下午4點多，將特赦證明書送達受赦免人劉婦簽收，劉婦住在松山區復興北路巷弄，稍早接受住家外守候的媒體採訪，簡單受訪稱心情對她來說都差不多，感謝總統，可以讓小孩知道媽媽沒有罪，可以放心了。

全案源於，2023年4月底，當時79歲的劉婦確診新冠肺炎，在家中自行隔離，因自己年事已高，照顧50年重度身障的兒子，狀況無起色，遂於同年5月12日上午，趁看護盥洗的空檔，進到兒子房內反鎖房門，拿裝有1萬元的紅包塞入兒子口中，用口水巾摀住並用膠帶兒子口鼻，兒子因此窒息死亡。

台北地院先依自首規定替劉婦減刑，又認「情堪憫恕」再依刑法第59條規定減刑，考量劉婦付出大半輩子照顧死者，甚至賣房籌措照顧費用，自己除跌倒骨折外，心臟也安裝數根支架，但案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判她2年6月徒刑。

劉婦提起上訴，檢察官未上訴，由台灣高等法院審理，2026年1月16日劉婦撤回上訴，全案確定。

特赦 紅包

特赦殺死癱瘓兒老婦 法官曾建議：國家要協助照顧者度過人生難關

總統府今發布特赦令，賴清德總統同意特赦82歲劉姓婦人殺癱瘓兒子人倫悲劇案，免除劉婦發監執行。法院一審判劉婦有期徒刑2年6...

議事攻防爆肢體衝突吃官司 邱鎮軍：民進黨操弄司法 絕不屈服

國民黨多位立委今被依傷害罪嫌起訴，被質疑司法干預國會。國民黨立委邱鎮軍表示，民進黨操弄司法，用司法打壓在野黨立委，國民黨...

老婦殺子特赦案有3大決策關鍵 賴總統：彰顯政府對司法困境的補位機制

8旬老婦林劉龍子悶死照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，賴清德總統今天依法批示同意特赦。賴總統在臉書表示，他在審慎考量案...

下屬涉職場性騷霸凌卻督管不周 監院彈劾中市府交通局長葉昭甫

監察院今天表示，台中市交通局公運及捷運處前處長張應當涉職場性騷擾及霸凌處內人員，其直屬主管、台中交通局長葉昭甫知情卻善盡...

