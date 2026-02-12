快訊

老婦殺死癱兒判2年半不發監執行 主任檢察官親送特赦證明

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北即時報導
八旬劉姓婦人悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，建請賴清德特赦的聲音不斷。（本報資料照片）
總統府今發布特赦令，同意特赦82歲劉姓婦人殺死癱瘓兒子命案，免除發監執行。台北地檢署表示，執行科主任檢察官梁光宗已在今天下午4時許，將特赦證明書送達受赦免人劉婦簽收，劉婦將不發監執行。

台北地檢署表示，本案是於2025年5月27日經台北地院判處劉婦有期徒刑2年6月，劉婦提起上訴，檢察官未上訴，由台灣高等法院審理，2026年1月16日劉婦撤回上訴，全案確定。

北檢表示，於2026年1月26日收受全案卷證，並於1月27日分執行案件，尚未發監執行，總統頒布特赦令後，法務部今天下午3時派人將特赦證明書送達本署，本署立即由主任檢察官梁光宗在今日下午4時許，將特赦證明書送達劉婦簽收。

檢方還表示，後續將依據總統特赦令及赦免法第3條前段之規定，免除受赦免人劉姓婦人刑之執行，不予發監。

劉婦的兒子嬰兒時期因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺癱瘓在床，領有極重度身心障礙證明，她於2023年4月底，因新冠肺炎確診在住處房間自行隔離期間，思索自己的身體狀況不佳且年事已高，兒子身體狀況也無任何起色，深感心力交瘁，萌生殺人犯意。

2023年5月11日下午3時53分，劉婦先前往「五百元油漆行」購買免割封箱膠帶1綑回家，翌日上午7時15分許，趁外籍看護MARTINI離開兒子房間至浴室盥洗的空檔，進入兒子的房間將門反鎖。

之後，劉婦將內裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中，以口水巾摀住兒子口鼻，導致兒子呼吸道阻塞窒息死亡。

圖為台北地方檢察署執行科。記者王聖藜／攝影
