總統特赦八旬母「免刑不免罪」 家總籲制度改革勿讓特赦成常態

台灣日前發生長照悲歌事件，8旬劉姓婦人於民國112年悶死她照顧逾半世紀的重殘兒，今年一月被判刑2年半定讞，但法官及社會各界建請總統特赦。總統府今發布總統令，免除發監執行。中華民國家庭照顧者關懷協會秘書長陳景寧說，總統此次特赦並非為殺人行為開脫，而是在法律責任與人道考量之間做出決定，但呼籲應從制度面著手改善，避免類似悲劇再度發生，而非一再以特赦作為補救手段。

賴總統今依據「中華民國憲法」第40條及「赦免法」第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。賴總統針對「照顧殺人」案件作出「免刑不免罪」的特赦決定，陳景寧說，此案確實是個極為兩難的個案處理，也凸顯台灣長照制度與家庭照顧支持系統仍有待補強之處。

陳景寧說，總統此次特赦並非為殺人行為開脫，而是在法律責任與人道考量之間，綜合評估加害者年齡、長年照顧處境與制度支持不足等特殊因素後所做出的例外處理。特別是該名高齡母親多年照顧歷程，在缺乏完善外部支持與替代方案的情況下，引此做出這樣的決定，反映出台灣社會對家庭照顧者長期承擔壓力的結構性問題。

陳景寧表示，生命權至高無上，殺害任何人都不能被合理化，也不應成為解決困境的方式。此次特赦不具普遍適用性，未來更應從制度面著手改善，避免類似悲劇再度發生，而非一再以特赦作為補救手段。

台灣照顧殺人事件在過去數年間已累積約百件，但陳景寧指出，相關單位並未建立完整的統計與分析機制，包括中壯年照顧父母、高齡父母照顧身心障礙子女，或高齡配偶互相照顧等不同樣態，也未進行死亡原因與社會背景分析，缺乏系統性數據，將難以對症下藥。她建議，警政署與衛福部合作，建立定期分析與公告機制，參考日本十多年前即已建立的完整通報與研究制度。

長照3.0今年上路，將「支持家庭照顧者」納入八大目標之一，象徵政策思維的進步，不再將家庭照顧者視為理所當然的「工具人」。陳景寧說，然而目前資源配置仍有失衡之處，如居家與日照服務每月最高補助達3萬6000元，但若需入住機構，補助僅約1萬元，對重度失能家庭而言，反而可能被迫回家自行承擔，顯示制度仍有改善空間。

陳景寧說，除了資源是否充足，還須檢視民眾「不知道資源」、「不想用資源」或「資源不好用」三種不同層次問題，政策不僅要增加服務量能，也須同步進行觀念宣導與制度修正。建議台灣可借鏡英國經驗，建立更完整的家庭照顧者支持機制，包括民眾成為照顧者前，即提供免費資訊與風險評估，協助其思考是否適合承擔照顧責任；同時建立「隨時可喊停」的制度設計，讓照顧者在無法承受時，國家能及時接手，而非讓家庭陷於無法退出的困境。

此外，英國對家庭照顧者設有獨立於失能評估之外的照顧者評估制度，並定期提供心理健康檢查與支持服務。陳景寧表示，台灣目前僅在長照評估中簡略記載主要照顧者資訊，卻未真正評估其意願、能力與身心狀況，也未將照顧者需求獨立於被照顧者失能程度之外。不同照顧者面對相同失能等級的個案，其心理承受能力與支持系統可能截然不同，若制度仍以失能等級推估照顧負擔，將忽略個體差異。

她強調，特赦本質上是非常態措施，真正的改革應在制度前端完成。此次事件的積極意義，在於提醒國家必須承擔原本由家庭獨自承擔的風險與責任，透過制度修正與社會觀念轉變，讓照顧不再是孤立無援的個人悲劇。呼籲未來應同步推動資源多元化與社會教育，改變「照顧一定要由家人完成」的傳統思維，建立國家與家庭共同承擔的支持體系，才能真正避免照顧悲劇重演。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線