港湖泛綠之爭 高嘉瑜自稱受害者...吳欣岱反擊了

2026北市港湖選區議員選戰，有超級吸票機之稱的前立委高嘉瑜回鍋參選，讓同黨議員新人憂心搶票，高嘉瑜今主動拋「配票」，並稱自己是泛綠受害者，表示2026要集中票投民進黨，並暗指2024台灣基進吳欣岱分票，吳今也在臉書意有所指暗批高嘉瑜，表示「有些投機的人，講好聽一點，是懂得資源利用和分配取得最大利益。」

吳欣岱也問，「如果連方向都要一直換，那選擇到底剩什麼意義？」

吳欣岱今也在臉書感傷地提到，隨著年紀距離四十而不惑越來越近，生活也被許多事務壓縮得片段零碎，深深感覺到，人大致上就是分成兩種：投機的，和固執的。雖然兩個聽起來，都不是什麼好的形容詞，但她絕對是固執的那種，表示只要自己認定好的、對的、認同的，就算不受歡迎，也會一頭埋下去做到底。

吳也說，有些投機的人，講好聽一點，是懂得資源利用和分配，能夠取得最大利益。但她也會想問，迎合到了最後，失去了什麼，自己還說得清楚嗎？如果連方向都要一直換，那選擇到底剩下什麼意義？

「現在，就讓我繼續堅持自己認為對的事，繼續走下去吧。」吳欣岱說，她很幸運地，在這條選擇價值的路上，得到了很多戰友及前輩的幫助。對她而言，最重要的，是用盡全力不要辜負這樣的信賴。