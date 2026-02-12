快訊

8旬母顧50年絕望殺子 賴總統今批示特赦：盼接住每一個需要協助的家庭

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

迎接新核能 經部：核廢要有去處 擬定「高階核廢選址草案」中　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝（右）、經濟部次長江文若（左）今天回覆政院對新式核能的態度。記者邱德祥／攝影
行政院發言人李慧芝（右）、經濟部次長江文若（左）今天回覆政院對新式核能的態度。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰日前宣示電力即國力，將全面接受新核能，行政院指出，政府對新式核能持開放態度，但必須滿足核安有保障、核廢有去處、社會有共識等三項前提，傳統核能亦然；對於核廢去處，經濟部透露，目前正草擬「高階核廢料選址條例」，將納地質界定及公民溝通。

台灣進入非核家園，因此卓揆一句「全面接受全世界先進的新式核能技術」，引發社會熱議。客委會前主委楊長鎮在臉書指出，突然間核廢料就有了去處？，更質疑如此輕鬆轉向放消息，只會讓參加反核至今、年逾花甲的他感到被羞辱。

對於政府有意接受新式核能技術，行政院發言人李慧芝今天指出，對於產業關心的電力議題，政府會落實賴清德總統所提的二次能源轉型，持續開發多元綠能、推動深度節能智慧儲能、強化電網韌性，至於全球各地研發的新式核能技術，政府則是採取開放態度來接觸了解。

李慧芝說明，無論新式核能或傳統核能，政府秉持核安有保障、核廢有去處及社會有高度共識，再做審慎評估；至於核安有保障的標準，將尊重核安會認定。

經濟部次長江文若補充，經濟部持續密切關注國際間新式核能發展，並了解、研究什麼樣的技術最適合台灣。

對於核廢去處的議題，經濟部能源署副組長游翔瑋表示，目前核子燃料棒都還在核電廠中，而無論低階、高階核廢料未來都要有處理方向，經濟部正草擬「高階核廢料選址條例」，但因涉及地質條件界定、公民溝通程序，將待法制完備後再進行後續討論。

核能 行政院

延伸閱讀

政院：軍事採購為政府對政府 盼立院通過政院版國防特別條例

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

影／關稅協定簽署在即 卓榮泰請託在野黨通過國防預算

退休警消籲編退休金加給預算「欠錢別欠過年」 政院：若無違憲將補齊

相關新聞

迎接新核能 經部：核廢要有去處 擬定「高階核廢選址草案」中　

行政院長卓榮泰日前宣示電力即國力，將全面接受新核能，行政院指出，政府對新式核能持開放態度，但必須滿足核安有保障、核廢有去...

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

民眾黨陸配立委李貞秀放棄中國籍議題延燒，行政院今天指出，內政部多次發函立法院和李貞秀，要求13日前提供已辦理放棄中國籍的...

法新專訪／川習通話恐影響美對台軍售？賴總統：對台美關係有信心

法新社（AFP）今天刊登賴清德總統專訪內容，針對日前中國大陸國家主席習近平與美國總統川普通話，習近平警告川普在對台軍售議...

涉國會大亂鬥被起訴 林楚茵：會證明誰才是使用暴力的人

立法院在去年與前年發生多起肢體衝突，多名立委互控傷害，北檢今天偵結依傷害等罪起訴立委林楚茵等10位藍綠立委。林楚茵表示，...

幕後／賴總統農曆年前特赦殺子老婦 盼以人道之心回應高齡長照悲歌

8旬劉姓老婦悶死她照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，包括法官及社會各界都建請總統特赦。總統府今天發布總統令，賴總統依據...

輝達落腳台北市 AI最基礎的「電」在哪？

台北市政府2月11日與輝達簽約，輝達海外總部確定落腳台北市，對台灣高科技產業發展是大利多。輝達執行長黃仁勳稱AI基礎設施建設需再投入數兆美元；中國大陸的十五五規劃也將AI工程列入重點發展項目，美中都重視AI掀起的第四次工業革命。但AI發展要電力，台灣的電力在哪？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。