迎接新核能 經部：核廢要有去處 擬定「高階核廢選址草案」中　

行政院長卓榮泰日前宣示電力即國力，將全面接受新核能，行政院指出，政府對新式核能持開放態度，但必須滿足核安有保障、核廢有去處、社會有共識等三項前提，傳統核能亦然；對於核廢去處，經濟部透露，目前正草擬「高階核廢料選址條例」，將納地質界定及公民溝通。

台灣進入非核家園，因此卓揆一句「全面接受全世界先進的新式核能技術」，引發社會熱議。客委會前主委楊長鎮在臉書指出，突然間核廢料就有了去處？，更質疑如此輕鬆轉向放消息，只會讓參加反核至今、年逾花甲的他感到被羞辱。

對於政府有意接受新式核能技術，行政院發言人李慧芝今天指出，對於產業關心的電力議題，政府會落實賴清德總統所提的二次能源轉型，持續開發多元綠能、推動深度節能智慧儲能、強化電網韌性，至於全球各地研發的新式核能技術，政府則是採取開放態度來接觸了解。

李慧芝說明，無論新式核能或傳統核能，政府秉持核安有保障、核廢有去處及社會有高度共識，再做審慎評估；至於核安有保障的標準，將尊重核安會認定。

經濟部次長江文若補充，經濟部持續密切關注國際間新式核能發展，並了解、研究什麼樣的技術最適合台灣。

對於核廢去處的議題，經濟部能源署副組長游翔瑋表示，目前核子燃料棒都還在核電廠中，而無論低階、高階核廢料未來都要有處理方向，經濟部正草擬「高階核廢料選址條例」，但因涉及地質條件界定、公民溝通程序，將待法制完備後再進行後續討論。