快訊

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

後悔？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

日本高枕無憂？高市政權未來還有五大關卡

賴總統農曆年前完成特赦 以人道之心回應高齡長照悲歌

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。值得注意的是，時間選在農曆年前家戶團圓之際完成相關處理，不只回應社會普遍期待，更重要的是讓老母親能安心過年。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。

郭雅慧說明，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾50年。2023年間，其本人確診新冠肺炎，身心狀況急遽惡化，在面臨年老力衰無力照料重障兒的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。經司法審理，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於2026年1月16日定讞。

郭雅慧指出，該案引發社會高度關注與廣泛同情，審理法院及多位立委均建請總統衡酌特赦；《赦免法》主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰之必要。

賴總統審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子雖涉犯重大罪名，但其行為係長期照顧重擔下的極端悲劇，情堪憫恕，決定對劬勞守護病兒的年邁老母採取「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

郭雅慧強調，政府將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題，除研議相關修法外，也將透過精進長照3.0政策，持續強化家庭照顧者的支持網路，接住每一個需要協助的家庭。

該案自審理以來，社會各界高度關注，許多民眾從中看見的是長期處於社會底層、承擔沉重照顧責任的可憐人處境。

林劉龍子50年來獨力照顧極重度身心障礙的孩子，長期與社會隔絕，晚年又因病倒下，在長照體系未能即時承接的縫隙，最終釀成令人心碎的家庭悲劇。第一時間社會與立委、議員們提起建議，應該考慮赦免其入監服刑的可能。

據了解，總統府第一時間即由副秘何志偉前往探視、關懷其處境，也轉達總統深切關心，惟考慮司法程序仍在進行，低調不曾曝光。

賴總統在了解個案狀況之後深感不捨，加上法務部權衡法律要件與人道考量後，決定採取「免刑不免罪」的特赦方式，希望在年節前，讓歷經半世紀照顧重擔的老媽媽，得以安心過年，也提醒社會正視高齡長照悲歌背後的制度責任，政府將持續強化長照支持網路，避免悲劇重演。

長照 法律

延伸閱讀

8旬母顧50年絕望殺子 賴總統今批示特赦：盼接住每一個需要協助的家庭

盼化解僵局！韓國瑜透露將會見總統 府認邀五院院長：年節後合適時機舉行

確定接棒！總統任命蘇嘉全出任海基會董事長 盼持續推進兩岸正面交流

回應藍白「總統踩紅線」指控 總統府：請在野回到立法院先做正事

相關新聞

迎接新核能 經部：核廢要有去處 擬定「高階核廢選址草案」中　

行政院長卓榮泰日前宣示電力即國力，將全面接受新核能，行政院指出，政府對新式核能持開放態度，但必須滿足核安有保障、核廢有去...

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

民眾黨陸配立委李貞秀放棄中國籍議題延燒，行政院今天指出，內政部多次發函立法院和李貞秀，要求13日前提供已辦理放棄中國籍的...

8旬母顧50年絕望殺子 賴總統今批示特赦：盼接住每一個需要協助的家庭

日前台灣發生長照悲歌，8旬劉姓老婦悶死她照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，包括法官及社會各界都建請總統特赦。總統府今天...

幕後／賴總統農曆年前特赦殺子老婦 盼以人道之心回應高齡長照悲歌

8旬劉姓老婦悶死她照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，包括法官及社會各界都建請總統特赦。總統府今天發布總統令，賴總統依據...

輝達落腳台北市 AI最基礎的「電」在哪？

台北市政府2月11日與輝達簽約，輝達海外總部確定落腳台北市，對台灣高科技產業發展是大利多。輝達執行長黃仁勳稱AI基礎設施建設需再投入數兆美元；中國大陸的十五五規劃也將AI工程列入重點發展項目，美中都重視AI掀起的第四次工業革命。但AI發展要電力，台灣的電力在哪？

世紀血案演員記者會變網暴 沈政男質疑轉型正義已變成言論審查

電影「世紀血案」記者會引發爭議，醫師沈政男今天發文，直指林宅血案至今關鍵事證有限，卻長期被簡化為單一政治定論，並質疑轉型...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。