幕後／賴總統農曆年前特赦殺子老婦 盼以人道之心回應高齡長照悲歌

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
8旬劉姓老婦悶死她照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半。總統府今天發布總統令，賴總統依據「中華民國憲法」第40條及「赦免法」第3條前段規定，批示同意特赦8旬婦人林劉龍子，免除發監執行。圖／聯合報系資料照片
8旬劉姓老婦悶死她照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，包括法官及社會各界都建請總統特赦。總統府今天發布總統令，賴總統依據「中華民國憲法」第40條及「赦免法」第3條前段規定，批示同意特赦8旬婦人林劉龍子，免除發監執行。

府方人士表示，選在農曆年前家戶團圓之際完成相關處理，不只回應社會普遍期待，更重要的是讓老母親能安心過年。

府方人士說，此案自審理以來，社會各界高度關注，許多民眾從中看見的是長期處於社會底層、承擔沉重照顧責任的可憐人處境，林劉龍子50年來獨力照顧極重度身心障礙的孩子，長期與社會隔絕，晚年又因病倒下，在長照體系未能即時承接的縫隙，最終釀成令人心碎的家庭悲劇，第一時間社會與立委、議員們提起建議，應該考慮赦免其入監服刑的可能。

據了解，總統府第一時間即由副秘書長何志偉前往探視、關懷其處境，也轉達總統深切關心，惟考慮司法程序仍在進行，低調不曾曝光。

府方人士表示，賴總統在了解個案狀況之後深感不捨，加上法務部權衡法律要件與人道考量後，決定採取「免刑不免罪」的特赦方式，希望在年節前，讓歷經半世紀照顧重擔的老媽媽，得以安心過年，也提醒社會正視高齡長照悲歌背後的制度責任，政府將持續強化長照支持網絡，避免悲劇重演。

