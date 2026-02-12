快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

8旬母顧50年絕望殺子 賴總統今批示特赦：盼接住每一個需要協助的家庭

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
八旬劉姓婦人涉悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，連日來建請總統特赦的聲音不斷，引發各界討論。圖／聯合報系資料照片
八旬劉姓婦人涉悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，連日來建請總統特赦的聲音不斷，引發各界討論。圖／聯合報系資料照片

日前台灣發生長照悲歌，8旬劉姓老婦悶死她照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，包括法官及社會各間都建請總統特赦。總統府今天發布總統令，賴總統依據「中華民國憲法」第40條及「赦免法」第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。

總統府發言人郭雅慧表示，總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。

郭雅慧指出，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾五十年。112年間，其本人確診新冠肺炎，身心狀況急遽惡化，在面臨年老力衰無力照料重障兒的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。經司法審理，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於115年1月16日定讞。

郭雅慧進一步說明，本案引發社會高度關注與廣泛同情，審理法院及多位立法委員均建請總統衡酌特赦；「赦免法」主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰之必要。總統在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子雖涉犯重大罪名，但其行為係長期照顧重擔下的極端悲劇，情堪憫恕，決定對劬勞守護病兒的年邁老母採取「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

郭雅慧強調，政府將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題，除研議相關修法外，也將透過精進長照3.0政策，持續強化家庭照顧者的支持網絡，接住每一個需要協助的家庭。

特赦 郭雅慧 總統府發言人

延伸閱讀

盼化解僵局！韓國瑜透露將會見總統 府認邀五院院長：年節後合適時機舉行

確定接棒！總統任命蘇嘉全出任海基會董事長 盼持續推進兩岸正面交流

回應藍白「總統踩紅線」指控 總統府：請在野回到立法院先做正事

陸解放軍對台軍演 總統府嚴厲譴責

相關新聞

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

民眾黨陸配立委李貞秀放棄中國籍議題延燒，行政院今天指出，內政部多次發函立法院和李貞秀，要求13日前提供已辦理放棄中國籍的...

法新專訪／川習通話恐影響美對台軍售？賴總統：對台美關係有信心

法新社（AFP）今天刊登賴清德總統專訪內容，針對日前中國大陸國家主席習近平與美國總統川普通話，習近平警告川普在對台軍售議...

陳亭妃提告了！怒斥「陳亭妃後援會」冒名散布不實言論

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨晚在臉書發文澄清，針對有臉書社團冒用「陳亭妃後援會」名義一事，陳亭妃嚴正澄清，該社團...

民進黨拿民調盼立院速審關稅協定 民眾黨團：閹割實質審議權利？

民進黨今天公布台美關稅談判滿意度民調，74.1%民眾希望立法院盡速審議關稅結果。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，行政院長...

8旬母顧50年絕望殺子 賴總統今批示特赦：盼接住每一個需要協助的家庭

日前台灣發生長照悲歌，8旬劉姓老婦悶死她照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，包括法官及社會各間都建請總統特赦。總統府今天...

王鴻薇質疑起訴藍委是民進黨陽謀　目的是2028年「讓你選不了」

立法院去年上演「大亂鬥」，國民黨多位立委今天被起訴，被起訴的國民黨立委王鴻薇質疑，民進黨如此司法動作不但是秋後算帳，更是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。