世紀血案演員記者會變網暴 沈政男質疑轉型正義已變成言論審查

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
電影「世紀血案」舉辦殺青記者會，卻因劇組未取得當事人林義雄及其家屬同意便拍攝，在網路上遭到撻伐。(本報資料照片)
電影「世紀血案記者會引發爭議，醫師沈政男今天發文，直指林宅血案至今關鍵事證有限，卻長期被簡化為單一政治定論，並質疑轉型正義在實務運作中，已出現壓縮言論與創作空間的現象。

沈政男說，林宅血案與多起年代久遠、至今未破的重大刑案性質相近，受限於當年科技與治安條件，偵查困難屬客觀現實，但因受害者為政治人物家屬，社會輿論往往直接將矛頭指向當時執政者，形同以政治推論取代司法證據。

他分析，「世紀血案」記者會內容，僅為演員與劇組分享拍攝經驗與個人觀點，整體語氣平和、專業，並未否定血案的嚴重性，也未替任何政黨辯護，卻在網路發酵後被貼上「淡化歷史傷痛」標籤，迅速遭到圍剿。

沈政男形容，事件後續發展，從演員集體道歉、自我批判，到宣布抵制作品上映，前後態度急轉，呈現高度政治壓力下的集體反應，場景宛如戲劇「寒流」中因政治立場遭公審的畫面。他並指出，相較戒嚴時期多為行政管制，如今則是透過輿論動員形成羞辱與排除。

針對「創作前須取得家屬同意」的主張，沈政男認為標準並未一體適用，近年多部白色恐怖題材影視作品，並未全面遵循此原則，顯示相關要求帶有選擇性。

他強調，「世紀血案」尚未完成，更未公開播映，僅因一場記者會即被指控造成二次傷害，在邏輯與程序上皆難以成立。沈政男呼籲，轉型正義若淪為單一立場的價值審查，將不利於社會對歷史的多元理解，也可能反向傷害民主社會所珍視的言論與創作自由。

