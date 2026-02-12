法新社專訪賴總統 學者分析：台灣是嚇阻大陸向外投射最前線

法新社12日刊登專訪指出，台灣總統賴清德（Taiwanese President Lai Ching-te）警告，若北京奪取這座民主島嶼，區域內其他國家恐將成為中國大陸下一個目標；他並強調，台灣必須大幅強化自身防衛能力。亞太和平研究基金會執行長董立文指出，賴總統精準點出了中國大陸軍事擴張的結構性本質。

董立文指出，賴總統對當前區域安全情勢的判斷，精準點出了中國大陸軍事擴張的結構性本質。若回顧中國大陸近二十年來的軍事行動軌跡，可以清楚看見其活動範圍已不再侷限於近岸防衛，而是持續向外擴張，逐步形成具全球投射能力的軍事存在。

董立文分析，中國大陸解放軍的部署重點，已從第一島鏈內部的黃海、東海、台海與南海，延伸至第一與第二島鏈之間的廣闊太平洋海域，並進一步擴及印度洋與北極航道。無論是艦艇出現的頻率、編組規模，或是聯合操演的複雜程度，都呈現明顯上升趨勢。

董立文認為，這樣的發展，顯示中國大陸軍事行動已趨近「常態化外推」，而非單一地區的偶發性展示。中國大陸的戰略目標從來不僅止於台灣，而是以全球為視野。

中國大陸領導人習近平多次宣示要打造「世界一流軍隊」，在海軍建設上，中國大陸已擁有全球數量最龐大的艦隊。董立文表示，習的戰略指導思想可概括為「中國大陸的利益延伸到哪裡，軍事力量就必須能夠抵達哪裡」。這不只是政治口號，而是一項正在被快速兌現的國家戰略。

董立文援引史丹佛與牛津大學歷史學者尼爾．佛格森的觀點，當前台灣在國際政治結構中的位置，可類比為1914年比利時、1939年波蘭，或1956年蘇伊士運河。一旦台灣失守，不僅將改變兩岸現狀，更可能向整個亞洲釋放出「中國大陸主宰印太秩序」的強烈訊號，對區域安全造成連鎖衝擊。

在此脈絡下，董立文認為，台灣位於中國大陸擴張路徑的門口，是嚇阻其向外投射力量的最前線。台灣不僅具有「現代亞洲柏林」的象徵意義，更是攸關戰略縱深的「亞洲富爾達缺口」。

他強調，台灣已清楚表明捍衛主權與民主的決心，持續強化自我防衛能力，並期待與全球民主國家深化合作，在悲劇發生之前、在代價無法承受之前，共同完成對中國大陸擴張主義的有效嚇阻。