快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者邱德祥／攝影
行政院發言人李慧芝。記者邱德祥／攝影

民眾黨陸配立委李貞秀放棄中國籍議題延燒，行政院今天指出，內政部多次發函立法院和李貞秀，要求13日前提供已辦理放棄中國籍的書面資料；另針對李貞秀遭指去年才放棄戶籍，參選資格有爭議，陸委會稱坦言制度存在漏洞，過年後進行跨部會協調。

陸委會主委邱垂正今天在廣播節目表示，在台設戶籍滿10年才得以登記成為公職候選人，設籍時間點應以繳交喪失原籍證明起算，民眾黨立委李貞秀去年3月才補繳，參選資格有爭議，將會同相關機關釐清。

媒體關注，若陸委會認定李貞秀參選資格有爭議，內政部是否發函中選會撤銷當選資格。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會指出，內政部分別在1月28日、2月3日及2月11日發函立法院，請立法院提供李貞秀在2月3日就職前，依「國籍法」規定向中國辦理放棄國籍的書面證明，並於1月30日、2月2日跟2月11日發函李貞秀要求提供，期限皆為2月13日、即明天（周五）以前提供。

內政部次長董建宏補充，根據「國籍法」，李貞秀應在2月3日就職前辦理放棄中國籍，內政部1月28日已函請立法院秘書長周萬來，請立法院就立委就職時應有相關規範依法辦理，若在就職前未辦理放棄外國籍，就不符合國籍法第20條意旨，立法院應依法予以解職。

陸委會法政處長周鳴瑞指出，兩岸條例規定，大陸籍人士在台灣參選公職有三項前提與原則；第一，中國大陸人士不能參選台灣的民選公職，第二，若要參選公職，必須設籍滿10年之後才能夠參選，並以當事人是否有在大陸設籍來做認定。

周鳴瑞續指，第三，中國大陸人士在台灣定居後要進行身分轉換，必須拿到定居資格、台灣身分證，並回到大陸註銷大陸戶籍，並將證明資料提交移民署後，才完成所有身分轉換程序，若未完成，形同身分沒有完成轉換，兩岸條例21條所謂的「設籍滿10年」的時間點就無法起算。

周鳴瑞坦言，有關李貞秀參選一事，選務機關進行資格審查時，不會徵詢相關的行政機關，制度運作存在漏洞，政府會積極因應，陸委會除了盡快向選務機關了解需求，過完年後也將邀集相關機關，進行跨機關協調跟整合，協助選務機關跟內政部建立跨機關合作機制，藉此解決漏洞。

國籍法 李貞秀 立法院

延伸閱讀

影／關稅協定簽署在即 卓榮泰請託在野黨通過國防預算

台美ART將簽署 卓榮泰籲減少揣測：政府已做好萬全準備

退休警消籲編退休金加給預算「欠錢別欠過年」 政院：若無違憲將補齊

「眷改條例」確定不副署 卓榮泰：違反平等及權力分立原則

相關新聞

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

民眾黨陸配立委李貞秀放棄中國籍議題延燒，行政院今天指出，內政部多次發函立法院和李貞秀，要求13日前提供已辦理放棄中國籍的...

法新專訪／川習通話恐影響美對台軍售？賴總統：對台美關係有信心

法新社（AFP）今天刊登賴清德總統專訪內容，針對日前中國大陸國家主席習近平與美國總統川普通話，習近平警告川普在對台軍售議...

陳亭妃提告了！怒斥「陳亭妃後援會」冒名散布不實言論

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨晚在臉書發文澄清，針對有臉書社團冒用「陳亭妃後援會」名義一事，陳亭妃嚴正澄清，該社團...

民進黨拿民調盼立院速審關稅協定 民眾黨團：閹割實質審議權利？

民進黨今天公布台美關稅談判滿意度民調，74.1%民眾希望立法院盡速審議關稅結果。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，行政院長...

8旬母顧50年絕望殺子 賴總統今批示特赦：盼接住每一個需要協助的家庭

日前台灣發生長照悲歌，8旬劉姓老婦悶死她照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，包括法官及社會各間都建請總統特赦。總統府今天...

王鴻薇質疑起訴藍委是民進黨陽謀　目的是2028年「讓你選不了」

立法院去年上演「大亂鬥」，國民黨多位立委今天被起訴，被起訴的國民黨立委王鴻薇質疑，民進黨如此司法動作不但是秋後算帳，更是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。