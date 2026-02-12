行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

民眾黨陸配立委李貞秀放棄中國籍議題延燒，行政院今天指出，內政部多次發函立法院和李貞秀，要求13日前提供已辦理放棄中國籍的書面資料；另針對李貞秀遭指去年才放棄戶籍，參選資格有爭議，陸委會稱坦言制度存在漏洞，過年後進行跨部會協調。

陸委會主委邱垂正今天在廣播節目表示，在台設戶籍滿10年才得以登記成為公職候選人，設籍時間點應以繳交喪失原籍證明起算，民眾黨立委李貞秀去年3月才補繳，參選資格有爭議，將會同相關機關釐清。

媒體關注，若陸委會認定李貞秀參選資格有爭議，內政部是否發函中選會撤銷當選資格。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會指出，內政部分別在1月28日、2月3日及2月11日發函立法院，請立法院提供李貞秀在2月3日就職前，依「國籍法」規定向中國辦理放棄國籍的書面證明，並於1月30日、2月2日跟2月11日發函李貞秀要求提供，期限皆為2月13日、即明天（周五）以前提供。

內政部次長董建宏補充，根據「國籍法」，李貞秀應在2月3日就職前辦理放棄中國籍，內政部1月28日已函請立法院秘書長周萬來，請立法院就立委就職時應有相關規範依法辦理，若在就職前未辦理放棄外國籍，就不符合國籍法第20條意旨，立法院應依法予以解職。

陸委會法政處長周鳴瑞指出，兩岸條例規定，大陸籍人士在台灣參選公職有三項前提與原則；第一，中國大陸人士不能參選台灣的民選公職，第二，若要參選公職，必須設籍滿10年之後才能夠參選，並以當事人是否有在大陸設籍來做認定。

周鳴瑞續指，第三，中國大陸人士在台灣定居後要進行身分轉換，必須拿到定居資格、台灣身分證，並回到大陸註銷大陸戶籍，並將證明資料提交移民署後，才完成所有身分轉換程序，若未完成，形同身分沒有完成轉換，兩岸條例21條所謂的「設籍滿10年」的時間點就無法起算。

周鳴瑞坦言，有關李貞秀參選一事，選務機關進行資格審查時，不會徵詢相關的行政機關，制度運作存在漏洞，政府會積極因應，陸委會除了盡快向選務機關了解需求，過完年後也將邀集相關機關，進行跨機關協調跟整合，協助選務機關跟內政部建立跨機關合作機制，藉此解決漏洞。