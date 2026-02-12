政院拍板4年42.5億中小微企業社會發展計畫

行政院會今天通過4年42.5億元的「2026至2029年度中小微企業社會發展計畫」，行政院長卓榮泰表示，未來將透過「4支箭」擴散觸及層面，預期可以協助培育數位與淨零轉型人才達5.3萬人次、創造32億元商機，建立10萬家次中小微企業碳排資料、減碳8.2萬噸的目標。

卓榮泰指出，中小微企業一直是台灣經濟成長與社會穩定的重要力量，去年「中小微多元振興發展計畫」，總計諮詢及輔導24萬7,830家業者，創造產值97.46億元、核貸金額1785億元，並協助企業節電3.63億度，減少溫室氣體排放20.6萬噸二氧化碳當量。

他說，以此為基礎，政院要求透過2026年至2029年的4年期社發計畫，透過「四支箭」擴散觸及層面，持續投入資源，擴大服務更多企業，強化中小微企業提升雙軸轉型的量能，帶動包容性成長。

根據經濟部規劃，第一支箭為鎖定具成長潛力的中小微企業，透過數位平臺普及，提升AI運用能力，驅動企業轉型動能。第二支箭聚焦具轉型需求的企業，透過媒合與新創企業合作，運用創新技術或能力提出解決方案。

第三支箭則是協助小微型企業，藉由與財會公會系統合作，幫助企業記財務帳兼記碳帳，雙軌共行省時又省力；第四支箭則針對有國際市場開發與全球布局需求的中小微企業，提供一站式服務平臺，協助通路布局海外。透過這四支箭，預期可以協助培育數位與淨零轉型人才達5.3萬人次、創造32億元商機，建立10萬家次中小微企業碳排資料、減碳8.2萬噸的目標。