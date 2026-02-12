快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

政院拍板4年42.5億中小微企業社會發展計畫

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今天通過「2026至2029年度中小微企業社會發展計畫」。圖為經濟部次長江文若。記者邱德祥／攝影
行政院會今天通過「2026至2029年度中小微企業社會發展計畫」。圖為經濟部次長江文若。記者邱德祥／攝影

行政院會今天通過4年42.5億元的「2026至2029年度中小微企業社會發展計畫」，行政院長卓榮泰表示，未來將透過「4支箭」擴散觸及層面，預期可以協助培育數位與淨零轉型人才達5.3萬人次、創造32億元商機，建立10萬家次中小微企業碳排資料、減碳8.2萬噸的目標。

卓榮泰指出，中小微企業一直是台灣經濟成長與社會穩定的重要力量，去年「中小微多元振興發展計畫」，總計諮詢及輔導24萬7,830家業者，創造產值97.46億元、核貸金額1785億元，並協助企業節電3.63億度，減少溫室氣體排放20.6萬噸二氧化碳當量。

他說，以此為基礎，政院要求透過2026年至2029年的4年期社發計畫，透過「四支箭」擴散觸及層面，持續投入資源，擴大服務更多企業，強化中小微企業提升雙軸轉型的量能，帶動包容性成長。

根據經濟部規劃，第一支箭為鎖定具成長潛力的中小微企業，透過數位平臺普及，提升AI運用能力，驅動企業轉型動能。第二支箭聚焦具轉型需求的企業，透過媒合與新創企業合作，運用創新技術或能力提出解決方案。

第三支箭則是協助小微型企業，藉由與財會公會系統合作，幫助企業記財務帳兼記碳帳，雙軌共行省時又省力；第四支箭則針對有國際市場開發與全球布局需求的中小微企業，提供一站式服務平臺，協助通路布局海外。透過這四支箭，預期可以協助培育數位與淨零轉型人才達5.3萬人次、創造32億元商機，建立10萬家次中小微企業碳排資料、減碳8.2萬噸的目標。

微企業 行政院 淨零

延伸閱讀

卓揆歲末談話 盼國人支持政院對美談判團隊 拚人均GDP4萬美元

卓榮泰稱全面接受新核能 客委會前主委楊長鎮：感到被羞辱

卓榮泰訪桃園高原社區 準備用1153億完成長照3.0全民照顧

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

相關新聞

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

民眾黨陸配立委李貞秀放棄中國籍議題延燒，行政院今天指出，內政部多次發函立法院和李貞秀，要求13日前提供已辦理放棄中國籍的...

法新專訪／川習通話恐影響美對台軍售？賴總統：對台美關係有信心

法新社（AFP）今天刊登賴清德總統專訪內容，針對日前中國大陸國家主席習近平與美國總統川普通話，習近平警告川普在對台軍售議...

陳亭妃提告了！怒斥「陳亭妃後援會」冒名散布不實言論

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨晚在臉書發文澄清，針對有臉書社團冒用「陳亭妃後援會」名義一事，陳亭妃嚴正澄清，該社團...

輝達落腳台北市 AI最基礎的「電」在哪？

台北市政府2月11日與輝達簽約，輝達海外總部確定落腳台北市，對台灣高科技產業發展是大利多。輝達執行長黃仁勳稱AI基礎設施建設需再投入數兆美元；中國大陸的十五五規劃也將AI工程列入重點發展項目，美中都重視AI掀起的第四次工業革命。但AI發展要電力，台灣的電力在哪？

8旬母顧50年絕望殺子 賴總統今批示特赦：盼接住每一個需要協助的家庭

日前台灣發生長照悲歌，8旬劉姓老婦悶死她照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，包括法官及社會各間都建請總統特赦。總統府今天...

世紀血案演員記者會變網暴 沈政男質疑轉型正義已變成言論審查

電影「世紀血案」記者會引發爭議，醫師沈政男今天發文，直指林宅血案至今關鍵事證有限，卻長期被簡化為單一政治定論，並質疑轉型...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。