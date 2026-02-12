爆粗口飆罵賴總統今被起訴 林國成致歉：盼為政者傾聽民意

民眾黨去年7月舉行反罷免活動，時任立委林國成飆罵賴清德總統，台北地檢署今天依法起訴、建請法院從重量刑。林國成對此回應，有錯就認絕不迴避，未來尊重司法程序，期盼爭議盡早落幕，為政者除了追究用字遣詞，更重要的是傾聽人民聲音。

2025年7月20日，民眾黨舉行「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」集會活動，林國成在台上爆粗口飆罵賴總統，民進黨揚言保留一切法律追訴權，賴總統事後則依法提起刑事告訴。台北地檢署今天依照刑法公然侮辱罪起訴林國成，並且建請法院從重量刑。

林國成稍早透過聲明回應，身為政治人物，對自身言行負完全責任，他在去年7月為社會帶來不好示範，事發後也有立即表達確實不妥，「有錯就認，絕不迴避」，對於自身言行造成社會爭議與不良觀感，自己要再次致上最深的歉意。

林國成也說，未來他會尊重司法程序，期盼相關爭議盡早落幕，更期望為政者面對人民的聲音，「除了追究用字遣詞是否合宜，更重要的是用心傾聽，了解並解決民眾的苦難。」

台灣民眾黨表示，尊重賴總統在法律的權利，林國成已經在第一時間公開道歉並自省，期盼司法能夠給予公正裁決，未來全體公職人員也將持續精進，並且為全民衝鋒陷陣，不負所託。