快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

爆粗口飆罵賴總統今被起訴 林國成致歉：盼為政者傾聽民意

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨去年7月舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，黨主席黃國昌（前中）和國民黨立委王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、羅智強、李彥秀和民眾黨全體黨公職一同出席，呼籲支持者在罷免投票投下不同意罷免，向賴清德總統說不。記者林伯東／攝影
民眾黨去年7月舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，黨主席黃國昌（前中）和國民黨立委王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、羅智強、李彥秀和民眾黨全體黨公職一同出席，呼籲支持者在罷免投票投下不同意罷免，向賴清德總統說不。記者林伯東／攝影

民眾黨去年7月舉行反罷免活動，時任立委林國成飆罵賴清德總統，台北地檢署今天依法起訴、建請法院從重量刑。林國成對此回應，有錯就認絕不迴避，未來尊重司法程序，期盼爭議盡早落幕，為政者除了追究用字遣詞，更重要的是傾聽人民聲音。

2025年7月20日，民眾黨舉行「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」集會活動，林國成在台上爆粗口飆罵賴總統，民進黨揚言保留一切法律追訴權，賴總統事後則依法提起刑事告訴。台北地檢署今天依照刑法公然侮辱罪起訴林國成，並且建請法院從重量刑。

林國成稍早透過聲明回應，身為政治人物，對自身言行負完全責任，他在去年7月為社會帶來不好示範，事發後也有立即表達確實不妥，「有錯就認，絕不迴避」，對於自身言行造成社會爭議與不良觀感，自己要再次致上最深的歉意。

林國成也說，未來他會尊重司法程序，期盼相關爭議盡早落幕，更期望為政者面對人民的聲音，「除了追究用字遣詞是否合宜，更重要的是用心傾聽，了解並解決民眾的苦難。」

台灣民眾黨表示，尊重賴總統在法律的權利，林國成已經在第一時間公開道歉並自省，期盼司法能夠給予公正裁決，未來全體公職人員也將持續精進，並且為全民衝鋒陷陣，不負所託。

林國成 台灣民眾黨 司法

延伸閱讀

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴清德總統三字經 起訴從重量刑

李貞秀明宣誓就職 內政部「已送退出陸籍申請表」：到職前未辦理應解職

陸配李貞秀遞補立委 內政部：若1年內未放棄中國籍應由立院解職

民眾黨不分區換血！中選會公告李貞秀等6人遞補當選立委

相關新聞

法新專訪／川習通話恐影響美對台軍售？賴總統：對台美關係有信心

法新社（AFP）今天刊登賴清德總統專訪內容，針對日前中國大陸國家主席習近平與美國總統川普通話，習近平警告川普在對台軍售議...

陳亭妃提告了！怒斥「陳亭妃後援會」冒名散布不實言論

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨晚在臉書發文澄清，針對有臉書社團冒用「陳亭妃後援會」名義一事，陳亭妃嚴正澄清，該社團...

爆粗口飆罵賴總統今被起訴 林國成致歉：盼為政者傾聽民意

民眾黨去年7月舉行反罷免活動，時任立委林國成飆罵賴清德總統，台北地檢署今天依法起訴、建請法院從重量刑。林國成對此回應，有...

法新專訪／賴總統：晶片最先進製程在台灣 台灣就有不可或缺地位

賴清德總統日前接受法新社（AFP）專訪，相關內容今天刊登。對於美國商務部長盧特尼克曾表示，川普政府的目標是將台灣整體供應...

外媒專訪／賴總統：人民不容許政黨傷害國家利益 有信心國防預算通過

法新社（AFP）今天刊登賴清德總統專訪，對於行政院所提1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴總統表示，此項國防...

非洲豬瘟監察院彈劾中市4官員 盧秀燕：我們尊重

針對監察院最近因非洲豬瘟一事通過彈劾4名市府官員，台中市長盧秀燕上午說，台中市政府先前就已經針對官員進行重懲，包括有官員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。