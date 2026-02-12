影／青年百億海外圓夢基金 蕭美琴：已有1400多青年受惠

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
副總統蕭美琴（中）到家扶，跟家扶孩子一起剪紙迎春、看才藝成果。記者黃仲裕／攝影
副總統蕭美琴今天上午前往台中家扶中心參加活動，她在致詞時表示，快過年了，現在是大家要團聚及溫暖的時刻，可以一起來感受家扶中心的溫暖。家扶中心這麼多年來，一直都是政府最好的夥伴，也是國家社會安全網很重要的一道力量。

蕭美琴說，其實每一位青年都有不同的夢想，這些夢想怎麼來實現? 賴清德總統的青年百億圓夢基金，到現在全台有1400多位的青年有順利申請到，未來會越來越多，不管在公共政策或是教育交流，都是很不簡單的機會。

蕭美琴指出，賴清德之所以想要推動青年百億圓夢基金計劃，是因為他從小有很多夢想，除了想當醫生之外，也很想認識這個世界，但小時候家中資源有限，沒有辦法在年輕時走出國際，後來唸研究所時，才有機會走出國外。他希望年輕人可以更早的階段就能接觸世界。

副總統蕭美琴（右）到台中家扶，揭開「家扶才藝20」系列行動序幕。記者黃仲裕／攝影
副總統蕭美琴（中）到家扶，跟家扶孩子一起剪紙迎春、看才藝成果，也正式揭開「家扶才藝20」系列行動序幕。記者黃仲裕／攝影
