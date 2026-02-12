法新專訪／川習通話恐影響美對台軍售？賴總統：對台美關係有信心

法新社（AFP）今天刊登賴清德總統專訪內容，針對日前中國大陸國家主席習近平與美國總統川普通話，習近平警告川普在對台軍售議題上應保持謹慎，是否可能影響未來美國對台軍售計畫？賴總統表示，台美之間的合作、正在進行的各項計畫，沒有因川習通話受到改變。台灣對自己有信心，也對美國有信心、對台美關係有信心。

賴總統在法新社專訪中指出，台灣向來關注中美之間的互動，台灣與美國也維持暢通的管道。他強調，川普跟習近平的對話在美中台三邊關係上維持四個不變。

賴總統說，第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變。第二，美國基於「台灣關係法」及美國對台六項保證，對台承諾臺美關係堅若磐石不會改變。第三，美國最近的國家安全戰略報告希望印太區域的友盟國家能夠集體防禦、責任分攤，共同維護印太和平穩定的方向不會改變。第四，台美之間的合作、正在進行的各項計畫，也沒有因此受到改變。台灣對自己有信心，也對美國有信心、對台美關係有信心。

被問及台灣及貿易議題是否會成為「川習會」的議程，及台灣是否會成為美中貿易戰的籌碼。賴總統說，台灣不可能是任何一個國家的籌碼。台灣的前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心。

賴總統表示，台灣也樂於看到並支持任何有助於維護穩定現狀、避免單邊危險行動的對話跟合作。在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

賴總統認為，川普正在進行一場艱鉅的和平工程，短期內要兼顧美國的利益，也要阻止中國對外擴張；長期而言，川普是要謀求印太的和平穩定。川普這樣的舉動，對印太任何一個國家來講都非常重要。