快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

法新專訪／川習通話恐影響美對台軍售？賴總統：對台美關係有信心

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
法新社（AFP）今天刊登賴清德總統專訪內容。圖／總統府提供
法新社（AFP）今天刊登賴清德總統專訪內容。圖／總統府提供

法新社（AFP）今天刊登賴清德總統專訪內容，針對日前中國大陸國家主席習近平與美國總統川普通話，習近平警告川普在對台軍售議題上應保持謹慎，是否可能影響未來美國對台軍售計畫？賴總統表示，台美之間的合作、正在進行的各項計畫，沒有因川習通話受到改變。台灣對自己有信心，也對美國有信心、對台美關係有信心。

賴總統在法新社專訪中指出，台灣向來關注中美之間的互動，台灣與美國也維持暢通的管道。他強調，川普跟習近平的對話在美中台三邊關係上維持四個不變。

賴總統說，第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變。第二，美國基於「台灣關係法」及美國對台六項保證，對台承諾臺美關係堅若磐石不會改變。第三，美國最近的國家安全戰略報告希望印太區域的友盟國家能夠集體防禦、責任分攤，共同維護印太和平穩定的方向不會改變。第四，台美之間的合作、正在進行的各項計畫，也沒有因此受到改變。台灣對自己有信心，也對美國有信心、對台美關係有信心。

被問及台灣及貿易議題是否會成為「川習會」的議程，及台灣是否會成為美中貿易戰的籌碼。賴總統說，台灣不可能是任何一個國家的籌碼。台灣的前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心。

賴總統表示，台灣也樂於看到並支持任何有助於維護穩定現狀、避免單邊危險行動的對話跟合作。在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

賴總統認為，川普正在進行一場艱鉅的和平工程，短期內要兼顧美國的利益，也要阻止中國對外擴張；長期而言，川普是要謀求印太的和平穩定。川普這樣的舉動，對印太任何一個國家來講都非常重要。

美國 台美關係 對台

延伸閱讀

川普堅持與伊朗談判 回絕尼坦雅胡強硬主張

美聯邦眾議員對輝達H200銷中態度開放 關注台灣安全

拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3月31日訪中 擬再延貿易休戰一年

川普關稅判決最快20日掀牌 大法官傑克森：牽涉許多細膩的法律爭點

相關新聞

陳亭妃提告了！怒斥「陳亭妃後援會」冒名散布不實言論

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨晚在臉書發文澄清，針對有臉書社團冒用「陳亭妃後援會」名義一事，陳亭妃嚴正澄清，該社團...

爆粗口飆罵賴總統今被起訴 林國成致歉：盼為政者傾聽民意

民眾黨去年7月舉行反罷免活動，時任立委林國成飆罵賴清德總統，台北地檢署今天依法起訴、建請法院從重量刑。林國成對此回應，有...

2027年起禁廚餘養豬 農業部：近半養豬場已轉用飼料

為防範非洲豬瘟，行政院明定2027年全面禁止廚餘養豬。農業部統計，截至1月底，435場廚餘養豬場，已有近半數、192場表...

立院全武行10立委被起訴 謝龍介：能動口沒有人會動手

立法院過去一年因朝野攻防，多名立委發生數次肢體衝突並相互提告。台北地檢署今天偵結，不分朝野全依傷害等罪嫌，共起訴藍綠10...

7藍委因國會肢體衝被起訴 林沛祥：民進黨惡人先告狀

台北地檢署今偵結因立法院肢體衝突互告傷害案件，10名互相提告、不分朝野的立委全被起訴，國民黨籍立委被起訴7人，民進黨籍立...

影／青年百億海外圓夢基金 蕭美琴：已有1400多青年受惠

副總統蕭美琴今天上午前往台中家扶中心參加活動，她在致詞時表示，快過年了，現在是大家要團聚及溫暖的時刻，可以一起來感受家扶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。