竹縣長選舉藍營黨內初選競爭激烈 陳見賢喊話：理性對話取代情緒對立

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
下屆新竹縣長參選人、現任副縣長陳見賢在臉書透過影片發表談話，呼籲初選應回歸制度本質，在公平公正的程序下進行良性競爭，以理性與溫和態度面對選舉過程，共同守護新竹縣的穩定發展。圖／取自陳見賢臉書
下屆新竹縣長選舉國民黨黨內初選競爭激烈，參選人、現任副縣長陳見賢日前於臉書透過影片發表談話，呼籲初選應回歸制度本質，在公平公正的程序下進行良性競爭，以理性與溫和態度面對選舉過程，共同守護新竹縣的穩定發展。

陳見賢指出，他加入中國國民黨已逾40年，長期深耕基層、投入地方公共事務，始終秉持尊重制度、遵守程序的原則。制度的存在是為確保每位參與者都能在合規且公開透明的機制下接受檢驗，這不僅是政黨運作的重要基礎，更是民主制度的核心價值。

針對近期初選相關討論與外界疑慮，陳見賢表示，初選本質應是理念與能力的比較，而非彼此攻擊或製造對立。他認為，所有願為新竹縣民服務、積極投入公共事務的同志，都是為地方努力的夥伴，競爭應建立在政策與願景的基礎上。

縣政發展方面，陳見賢強調，新竹縣正處於關鍵轉型階段，多項重大建設與長期制度規畫同步推進，包括產業園區擴展、新竹科學園區三期、教育建校計畫及交通路網與捷運整體規畫等，都屬需要長期銜接與穩定推動的重要工程，此時更需要熟悉縣政運作與地方脈絡的治理團隊，確保政策延續、建設不中斷。

對於支持者的關心與焦慮，陳見賢表示理解，並感謝各界鼓勵與支持。他呼籲，在初選過程中應以理性對話取代情緒對立，以政策討論取代人身攻擊，讓民主機制發揮應有功能。

陳見賢強調，不論初選結果如何，他始終將新竹縣整體發展置於首位，期盼社會各界共同珍惜多年來累積的縣政成果，在穩健基礎上持續向前，讓新竹縣朝更均衡、更踏實的方向邁進。

下屆新竹縣長參選人、現任副縣長陳見賢在臉書透過影片發表談話，呼籲初選應回歸制度本質，在公平公正的程序下進行良性競爭，以理性與溫和態度面對選舉過程，共同守護新竹縣的穩定發展。圖／取自陳見賢臉書
