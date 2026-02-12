民進黨關稅民調：超過七成民眾希望立院速審

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨所做關稅民調顯示，超過七成民眾希望立院速審。圖／民進黨提供
民進黨政策會執行長吳思瑤、民進黨發言人吳崢今天公布黨中央所做民調，結果顯示，台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意，更有74.1％民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過五成贊成盡速審議。

吳崢表示，台美關稅談判達成15％不疊加，與日韓等主要競爭國家相同的結果，有高達61.0％民眾認為滿意，僅有24.8％不滿意；交叉分析後，多數縣市皆有超過六成民眾滿意談判結果，尤其台北市與高屏，分別有65.3％、66.3％的高滿意度。此外，20到29歲民眾有高達66.6％滿意關稅結果。進一步詢問關稅談判結果中，包括工具機、水五金、紡織、塑膠、自行車、汽車零組件等傳產關稅平均減少約10％，有高達70.0％民眾認為對傳產出口有幫助，僅20.8％認為沒幫助。

吳思瑤表示，民調清楚反映跨黨派、跨世代的高度共識。整體有74.1%支持立法院盡速審議並通過對美談判成果，僅14.9%反對，差距達五倍，各黨派皆逾五成力挺，20至29歲更高達82.3%，民意方向十分明確。

吳思瑤指出，在經濟路線選擇上，67.6%國人支持優先與美日合作，而中間選民有60.3%肯認擴大與美日合作，呈現多數國人期待台灣深化與美日經貿關係。她呼籲，民調具體數字已說明當前經貿路線方向，在野黨應正視跨黨派、跨世代的民意，切勿讓國會審議成為台灣經貿前進的阻力，應順應民意儘速通過台美談判成果，為台灣傳產與供應鏈安全爭取先機。

民調 經貿 傳產

