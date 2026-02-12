外媒專訪／賴總統：人民不容許政黨傷害國家利益 有信心國防預算通過

法新社（AFP）今天刊登賴清德總統專訪，對於行政院所提1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴總統表示，此項國防重大政策獲得民意高度支持，台灣是一個民主國家，人民不容許政黨因為意識形態傷害國家的利益，他有信心這項預算會通過。

賴總統近日接受法新社全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題，回應媒體提問。總統府今天透過新聞稿，披露專訪內容。

被問及台灣政府提出1.25兆元軍購特別預算條例，在野黨已10次阻擋該法案通過，該如何化解此僵局。賴總統說，為了展現台灣守護自己國家及維持印太和平穩定的決心，政府除了編列年度國防預算，又特別提出國防特別預算，希望打造「台灣之盾」並建立人工智慧的攻防體系，進一步推動台灣的國防工業。

賴總統指出，1.25兆元的國防特別預算分8年編列，台灣的國防預算比起日本及韓國少很多。以台灣目前的經濟發展絕對有能力支付此筆特別預算，讓國防預算占比GDP超過3%，並且在2030年之前達到占比GDP5%的目標。

若政治僵局持續，是否擔心美國川普總統將失去耐心並質疑台灣保護自己的決心。賴總統表示，守護國家是台灣自己的責任，身為總統兼三軍統帥，編列國防特別預算就是要展現守護國家的決心。政府會加強與在野黨溝通及與社會大眾說明。在民主的社會，各政黨的表現需經過人民檢驗，他有信心這項預算會順利通過。