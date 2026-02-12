李貞秀被控去年才放棄大陸「戶籍」 邱垂正：參選資格恐也有問題

民眾黨不分區立委李貞秀放棄大陸「國籍」議題尚未落幕，有民進黨立委近日指控，李貞秀在2025年3月才註銷大陸「戶籍」，等同違反兩岸條例規定，她在2024年1月立委選舉投票時根本不具備參選資格。陸委會主委邱垂正12日上午接受電台專訪表示，若真如此，李貞秀的立委參選資格可能「也有問題」，由於她的參選資格恐怕「有重大爭議」，陸委會將會同相關機關進一步釐清。

民進黨立委林楚茵日前在社群發文表示，李貞秀在2025年3月才赴大陸辦理戶籍註銷並取得證明，這代表其在2024年1月立委選舉投票時，仍在大陸設有戶籍，直指依兩岸條例第9-1條規定，她當時並不具備參選資格。

邱垂正12日上午接受「POP撞新聞」專訪，針對李貞秀參選立委的資格問題，他說，在台灣設籍滿10年才能登記為公職候選人，那「起算點」是什麼時候，是給予定居證明、發放身分證後，也要繳回註銷大陸戶籍的證明。「李貞秀好像是2025年3月才放棄（大陸戶籍），按兩岸條例第21條規定，她可能才入籍1年而已，沒有10年」。

邱垂正又指，兩岸條例第9-1條規範了兩岸「單一戶籍制」，台灣人民不得在大陸設有戶籍或申領大陸護照，否則會喪失台灣身分，以及相關法律權利，包含選舉、罷免、創制、複決、擔任公職與軍職等。

他接著說，李貞秀是很早來台的陸配，2004年3月兩岸條例修正後規定，必須在6個月內放棄大陸戶籍，並繳回證明，才能不失去台灣身分，所以政府將會檢視她當年有無繳交除籍證明給移民署。

邱垂正強調，如果李貞秀在2025年放棄大陸戶籍之前，同時擁有兩岸「雙重戶籍」，也就是同時有台灣戶籍，也保有大陸戶籍未放棄，她在2023年11月登記為民眾黨不分區，「她的參選資格可能也有問題」。

他表示，對於李貞秀的參選資格「恐怕是有重大爭議」，陸委會將會同相關機關釐清，此事也凸顯現實選務上存在制度漏洞，將積極來處理此事，也將跟選務機關說明情況。他也說，政府對所有國人或者參選人都是一視同仁，特別是對所有陸配，政府的立場就是依法行政。