女毒蟲撞死派出所長遭判死 侯友宜：感謝司法正義成後盾
女毒犯陳嘉瑩前年開車拒檢，更拖行撞死土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，昨天她遭判死刑，可上訴。新北市長侯友宜今天受訪表示，謝謝司法正義能了解警察為社會治安的用心與付出，能作為警察執行法令的堅實後盾，我們一起給我們警察加油打氣，讓他們更勇於執法。
侯友宜說，劉宗鑫所長是他的學生，劉爸爸也是警察，也是他的同事，看到為了社會治安在第一線拼命，讓我們真的很不捨。
侯友宜說，他完全可以感同家屬之痛，這一路走來也謝謝我們很多警察同仁陪著他們家屬一路走過，我們永遠不會忘記，更要記得，執勤同仁面對所有狀況，「他們真的是盡心盡力」。
侯友宜說，謝謝司法正義能了解警察為社會治安的用心、付出，能作為警察執行法令的堅實後盾，我們一起給我們警察加油打氣，讓他們更勇於執法。
