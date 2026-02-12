卓榮泰稱全面接受新核能 客委會前主委楊長鎮：感到被羞辱

行政院長卓榮泰日前宣示，電力即國力，將全面接受新核能。客委會前主委楊長鎮在臉書表示，怎麼個全面法？怎麼個新式法？突然間核廢料就有了去處？，更質疑如此輕鬆轉向放消息，只會讓參加反核至今、年逾花甲的他感到被羞辱。

楊長鎮指出，社會住宅沒了，非核家園沒了，然後呢？她要行政院以正式記者會，嚴肅、認真、整套講清楚，說明怎麼個全面法？怎麼個新式法？，並質疑，突然間核廢料就有了去處？人口密集、處處斷層難選址也都不再是問題了嗎？

楊長鎮發文也提出自己草擬的「核子反應器設施管制法」第五條修正草案，主張核能機組應備核廢料最終處置場執照方得運轉，呼籲轉給選區立委。該貼文包括民進黨前立委賴品妤、高市副市長李懷仁等人都有按讚。