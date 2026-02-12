快訊

卓榮泰稱全面接受新核能 客委會前主委楊長鎮：感到被羞辱

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
客委會前主委楊長鎮。圖／聯合報系資料照片
客委會前主委楊長鎮。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰日前宣示，電力即國力，將全面接受新核能。客委會前主委楊長鎮在臉書表示，怎麼個全面法？怎麼個新式法？突然間核廢料就有了去處？，更質疑如此輕鬆轉向放消息，只會讓參加反核至今、年逾花甲的他感到被羞辱。

楊長鎮指出，社會住宅沒了，非核家園沒了，然後呢？她要行政院以正式記者會，嚴肅、認真、整套講清楚，說明怎麼個全面法？怎麼個新式法？，並質疑，突然間核廢料就有了去處？人口密集、處處斷層難選址也都不再是問題了嗎？

楊長鎮發文也提出自己草擬的「核子反應器設施管制法」第五條修正草案，主張核能機組應備核廢料最終處置場執照方得運轉，呼籲轉給選區立委。該貼文包括民進黨前立委賴品妤、高市副市長李懷仁等人都有按讚。

行政院 核廢料 核能

相關新聞

陳亭妃提告了！怒斥「陳亭妃後援會」冒名散布不實言論

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨晚在臉書發文澄清，針對有臉書社團冒用「陳亭妃後援會」名義一事，陳亭妃嚴正澄清，該社團...

白營軍購案立場遭疑轉彎 黃國昌：通過的不會是政院版

針對行政院提出規模約1.25兆元的軍購案，外界關注民眾黨態度是否出現轉變，民眾黨主席黃國昌今表示，民眾黨一貫立場就是「開...

卓榮泰稱全面接受新核能 客委會前主委楊長鎮：感到被羞辱

行政院長卓榮泰日前宣示，電力即國力，將全面接受新核能。客委會前主委楊長鎮在臉書表示，怎麼個全面法？怎麼個新式法？突然間核...

賴清德接受法新社專訪：中國擴張野心不會止於併吞台灣

賴清德總統接受法新社專訪時警告，若北京奪取台灣，亞洲其他國家將成為中國大陸的下個目標；他也堅持台灣有必要大幅加強國防實力。

竹北成柯文哲紅利試煉場 鄭朝方沉潛、邱臣遠浮上檯面

柯文哲在2024年總統大選於新竹縣竹北市拿下38％得票率，位居第一，使竹北成為民眾黨內最具指標性選區。現任綠營市長鄭朝方遲未表態是否轉戰縣長，讓各方人馬伺機而動，面對竹北市長鄭朝方動向未明，藍綠白與第三勢力十多人卡位，民眾黨評估，竹北屬「非典型選民」結構，都會型選戰更重視治理能力與「選人不選黨」。邱臣遠被點名潛在人選，藍白合亦留有空間，但如何把政黨聲量轉為地面支持，將決定民眾黨能否在竹北打破傳統版圖，真正站穩第三勢力角色。

退黨風波只是開始？民眾黨新竹空戰有聲量基層卻現裂縫

新竹市作為民眾黨前主席柯文哲政治發跡地的「本命區」，無疑是白營在全國版圖中最不容有失的灘頭堡，同時享有執政優勢，如今卻面臨基層鬆動警訊。高虹安退黨後留下「有名無份」的治理紅利，是否能轉化為議員席次仍存變數；香山里長退黨參選，更凸顯初選矛盾與地面戰斷線問題。黨內布局由邱臣遠穩住組織、李國璋守成東區，但柯文哲紅利未必平均分配到候選人身上。空戰聲量仍在，基層卻現裂縫，新竹市將成民眾黨能否真正落地的關鍵考場。

