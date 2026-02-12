快訊

宣布選新北…李四川8個字曝決定「當仁不讓、順勢而為」

退黨風波只是開始？民眾黨新竹空戰有聲量基層卻現裂縫

5架摔3架！傳獵鴞無人機首度實彈驗證 成效不如預期

民進黨宜蘭蘇澳鎮長參選人出爐 李明哲交棒謝正信打造「鐵三角」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議員謝正信將代表民進黨投入蘇澳鎮長選戰。圖／謝正信提供
宜蘭縣議員謝正信將代表民進黨投入蘇澳鎮長選戰。圖／謝正信提供

針對2026宜蘭選戰布局，民進黨宜蘭縣黨部今天在蘇澳舉辦座談會，宣布由現任縣議員謝正信接棒投入鎮長選舉，鎮長李明哲任期屆滿後轉戰縣議員，並攜手鎮民代表會主席歐進義，3人分進合擊，打造最強的「蘇澳鐵三角」。

謝正信在3年多前初次參選縣議員就以高票當選，其行事作風貼近民意、務實服務，深獲基層好評。謝正信表示，接棒不是重新開始，而是承擔責任的延續，過去努力在議會為地方監督與爭取預算，若獲鎮民支持，未來將持續以務實態度承接鎮政，確保建設不中斷、服務再升級，讓蘇澳在既有基礎上持續前行。

即將交棒的李明哲鎮長感謝8年來與鎮民並肩努力，推動多項基礎建設與地方發展計畫，未來將把在基層累積的行政經驗與地方聲音帶進議會，持續為蘇澳爭取更多資源，「這不是個人戰，而是團隊戰」，唯有整合力量，才能讓蘇澳走得更穩、更遠。

歐進義強調，地方政治最重要的是穩定與信任，3人長期合作、理念一致，未來將在不同崗位上相互配合，形成縱向與橫向整合的力量，讓縣府行政、議會監督與鄉鎮基層民意緊密串聯。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，「蘇澳鐵三角」展現團隊政治與責任政治精神，透過世代接力、角色分工，讓地方發展更穩定，黨部支持優秀人選，爭取鄉親最大認同。

相較民進黨已經敲定鎮長人選，國民黨至今仍陷入難產，蘇澳區漁會總幹事陳春生被看好，但他無意參選鎮長，想選縣議員，但下屆蘇澳鎮縣議員可能少一席，目前參選者眾，不見得好選；至於前鎮長陳金麟有意捲土重來，目前看國民黨縣黨部如何協調適當人選。

針對2026宜蘭選戰布局，民進黨今天宣布由縣議員謝正信接棒投入鎮長選舉，鎮長李明哲任期屆滿後轉戰縣議員，並攜手鎮民代表會主席歐進義，打造最強「蘇澳鐵三角」。圖／黨部提供
針對2026宜蘭選戰布局，民進黨今天宣布由縣議員謝正信接棒投入鎮長選舉，鎮長李明哲任期屆滿後轉戰縣議員，並攜手鎮民代表會主席歐進義，打造最強「蘇澳鐵三角」。圖／黨部提供

蘇澳 議員 民進黨

延伸閱讀

重啟公地放領！全國首批「大南澳台拓地」 農民終於領到土地權狀

曾跪求宋楚瑜爭取治水補助 宜蘭前蘇澳鎮長李坤山辭世享壽87歲

從蘇澳出發 宜蘭年終大掃除開跑400多人清出上千公斤垃圾

手術室裡的低碳革命！雙和醫院以「麻醉安全」揭開永續醫療新篇章

相關新聞

陳亭妃提告了！怒斥「陳亭妃後援會」冒名散布不實言論

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨晚在臉書發文澄清，針對有臉書社團冒用「陳亭妃後援會」名義一事，陳亭妃嚴正澄清，該社團...

民進黨宜蘭蘇澳鎮長參選人出爐 李明哲交棒謝正信打造「鐵三角」

針對2026宜蘭選戰布局，民進黨宜蘭縣黨部今天在蘇澳舉辦座談會，宣布由現任縣議員謝正信接棒投入鎮長選舉，鎮長李明哲任期屆...

賴清德接受法新社專訪：中國擴張野心不會止於併吞台灣

賴清德總統接受法新社專訪時警告，若北京奪取台灣，亞洲其他國家將成為中國大陸的下個目標；他也堅持台灣有必要大幅加強國防實力...

竹北成柯文哲紅利試煉場 鄭朝方沉潛、邱臣遠浮上檯面

柯文哲在2024年總統大選於新竹縣竹北市拿下38％得票率，位居第一，使竹北成為民眾黨內最具指標性選區。現任綠營市長鄭朝方遲未表態是否轉戰縣長，讓各方人馬伺機而動，面對竹北市長鄭朝方動向未明，藍綠白與第三勢力十多人卡位，民眾黨評估，竹北屬「非典型選民」結構，都會型選戰更重視治理能力與「選人不選黨」。邱臣遠被點名潛在人選，藍白合亦留有空間，但如何把政黨聲量轉為地面支持，將決定民眾黨能否在竹北打破傳統版圖，真正站穩第三勢力角色。

退黨風波只是開始？民眾黨新竹空戰有聲量基層卻現裂縫

新竹市作為民眾黨前主席柯文哲政治發跡地的「本命區」，無疑是白營在全國版圖中最不容有失的灘頭堡，同時享有執政優勢，如今卻面臨基層鬆動警訊。高虹安退黨後留下「有名無份」的治理紅利，是否能轉化為議員席次仍存變數；香山里長退黨參選，更凸顯初選矛盾與地面戰斷線問題。黨內布局由邱臣遠穩住組織、李國璋守成東區，但柯文哲紅利未必平均分配到候選人身上。空戰聲量仍在，基層卻現裂縫，新竹市將成民眾黨能否真正落地的關鍵考場。

【專家之眼】從「舊仇」與世紀血案談蔣萬安現象

多元性是物種競爭的關鍵優勢，但另一面是容忍異己。號稱多元的台灣社會，利益固然如此，可是經過那麼多年的民主實驗，價值、觀點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。