陳亭妃提告了！怒斥「陳亭妃後援會」冒名散布不實言論

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
陳亭妃在臉書發文澄清並提告冒用陳亭妃後援會的臉書社團。圖／取自陳亭妃臉書
代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨晚在臉書發文澄清，針對有臉書社團冒用「陳亭妃後援會」名義一事，陳亭妃嚴正澄清，該社團並非由本人或競選團隊所經營、管理，與陳亭妃及其團隊完全無關。

陳亭妃指出，此社團已經數次發布傷害陳亭妃的言論，不論是她本人或團隊都向臉書檢舉多次，臉書一樣不理不睬，一直無法下架此社團，現在又在粉絲社團故意散佈傷害陳宗彥的不實言論，真的惡質到了極點。

為正視聽、避免不實訊息持續擴散，陳亭妃已正式向警政署第五分局報案，要求依法查辦。

陳亭妃強調，團隊一向尊重網路言論自由，但言論自由不等於可以無法無天地造謠抹黑，甚至惡意散佈不實訊息，尤其對於有目的傷害別人，絕不縱容，必將採取法律行動，追究到底。

陳亭妃 團隊 言論自由

