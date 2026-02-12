快訊

「驚聲尖笑」48歲男星驚傳過世！不敵大腸直腸癌病魔 愛妻悲痛證實

威力彩連槓上看13.5億元！命理師曝買彩券3技巧「大幅衝高中獎運」

拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3月31日訪中 擬再延貿易休戰一年

美研究員籲重視斬首威脅 台灣正副元首避免同地停留

中央社／ 華盛頓11日專電

中共對台混合戰開打，美國研究員簡淑賢今天強調「政府延續」的概念，她以美國國情咨文為例，指官員都會出席，但刻意留下一位內閣成員，以降低風險；台灣也需重視斬首行動的威脅，正、副元首不應同時出現在同地點。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」上午舉行「中共以認知操弄手段邊緣化台灣」聽證會，前國會研究處研究員簡淑賢（ShirleyKan）及前白宮官員芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）等出席。

北京對台發動網路攻擊、破壞行動與空域侵擾等混合戰行動，簡淑賢認為，台灣及美國需聚焦嚇阻與韌性的合作，以贏得這場戰爭。烏克蘭的例子顯示，防衛不能只靠軍事力量，必須是「全社會防衛」，台、美都能從烏克蘭經驗借鑑。

此外，她說，烏克蘭正在改造國防工業；如果烏克蘭辦得到，台灣同樣也能。美台也應於「領導力」、政府延續（continuity of government）及戰時危機時期指管方面合作。

簡淑賢以美國國會為例表示，美國總統發表國情咨文時，三權的領袖與所有重要官員都齊聚國會，但永遠會有一位閣員「留守」，以防萬一。她另呼籲重視台灣面臨的「斬首」威脅，總統與副總統不應同時出現在同一地點。

芮普胡伯於前總統拜登任內擔任白宮國安會（NSC）印太事務主任，她今天表示。過去幾個月來，中國試圖透過持續的貿易談判來形塑美國對台政策，成為愈來愈明顯的趨勢。

她說，北京採取的作法似乎包含兩層面：一是藉由反對對台軍售與國防對話，來削弱或拖延美國對台安全援助；二是推動美國在對台「宣示性政策」上做出改變，主張加入「美國反對台獨」或「支持和平統一」等字眼。

芮普胡伯指出，中國的意圖或許是要求具體的政策調整，以免引起國會或美國公眾的強烈反應。然而，她憂心在台灣正展現強化自身防禦和韌性的決心之際，美方調整政策字眼所帶來的挫折，將打擊台灣民眾士氣。

她並建議國會在未來幾週應以跨黨派、兩院合作的方式，挫敗中共將台灣議題綁進貿易談判的企圖，通過決議再次確認對台灣關係法的壓倒性支持，並推動將六項保證法案立法。

眾議院外交委員會去年9月通過修正案，要求將六項保證正式編入法律，並不得在未經國會批准下更改。美國國會的法案出了委員會後，必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。

芮普胡伯表示，國會也應將美國對台政策其他關鍵要素一併入法，以限縮中共詮釋美國政策內容的空間。

此外，面對中共多元化的「灰色地帶」施壓手段，芮普胡伯說，國會必須強化台灣抵抗灰色地帶脅迫的能力。「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」可以與行政部門合作，優先鎖定支持灰色地帶防禦的領域，並在下一年度的「國防授權法」中納入條文，要求制定並立即執行相關策略。

美國 對台 中共

延伸閱讀

今年的慕尼黑安全會議會有什麼「好戲」？

傳美國施壓舉行大選 澤倫斯基：安全保障與停火是前提

經典賽／台美混血卡洛爾傳因傷動刀 無緣披美國戰袍

美1月就業數據報佳音 降息預期淡了

相關新聞

竹北成柯文哲紅利試煉場 鄭朝方沉潛、邱臣遠浮上檯面

柯文哲在2024年總統大選於新竹縣竹北市拿下38％得票率，位居第一，使竹北成為民眾黨內最具指標性選區。現任綠營市長鄭朝方遲未表態是否轉戰縣長，讓各方人馬伺機而動，面對竹北市長鄭朝方動向未明，藍綠白與第三勢力十多人卡位，民眾黨評估，竹北屬「非典型選民」結構，都會型選戰更重視治理能力與「選人不選黨」。邱臣遠被點名潛在人選，藍白合亦留有空間，但如何把政黨聲量轉為地面支持，將決定民眾黨能否在竹北打破傳統版圖，真正站穩第三勢力角色。

退黨風波只是開始？民眾黨新竹空戰有聲量基層卻現裂縫

新竹市作為民眾黨前主席柯文哲政治發跡地的「本命區」，無疑是白營在全國版圖中最不容有失的灘頭堡，同時享有執政優勢，如今卻面臨基層鬆動警訊。高虹安退黨後留下「有名無份」的治理紅利，是否能轉化為議員席次仍存變數；香山里長退黨參選，更凸顯初選矛盾與地面戰斷線問題。黨內布局由邱臣遠穩住組織、李國璋守成東區，但柯文哲紅利未必平均分配到候選人身上。空戰聲量仍在，基層卻現裂縫，新竹市將成民眾黨能否真正落地的關鍵考場。

【專家之眼】從「舊仇」與世紀血案談蔣萬安現象

多元性是物種競爭的關鍵優勢，但另一面是容忍異己。號稱多元的台灣社會，利益固然如此，可是經過那麼多年的民主實驗，價值、觀點...

【總編開箱】台版高市早苗？ 台灣只會有盜版沒有正版

日本首相高市早苗狂勝，她領導的自民黨在眾議院改選大獲全勝，單獨贏得三分之二席次，我們看到賴清德政府一片竊喜，在野的藍營有...

高市早苗大勝奇蹟 柯文哲揭帶給民眾黨「3項深刻啟示」

日本眾議院選舉落幕，自民黨取得壓倒性勝利，民眾黨前主席柯文哲表示，日本首相高市早苗創造大勝奇蹟，帶給民眾黨三個深刻啟示，...

日外相指台灣是極重要夥伴 外交部：展現台日深厚情誼

日本外相茂木敏充10日表示，台灣是日本極重要夥伴與珍貴友人。外交部今天回應，具體展現台日深厚情誼，以及日本政府高度重視台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。