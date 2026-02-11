高市早苗大勝奇蹟 柯文哲揭帶給民眾黨「3項深刻啟示」

日本眾議院選舉落幕，自民黨取得壓倒性勝利，民眾黨前主席柯文哲表示，日本首相高市早苗創造大勝奇蹟，帶給民眾黨三個深刻啟示，包括領袖要勇於「說真話、做實事」、民眾黨要定位為「改革倡議者」，還有建立「以政策為核心」的在野結盟。

柯文哲今天在臉書以「政治不該只有內耗，更要給人民希望」為題發文指出，高市早苗帶領自民黨創造大勝奇蹟，很多人在問一個被視為「右派、強硬」的女性領袖，為何能夠在短短3個月內席捲全日本，其實除了個人魅力，這也是一場「不對稱作戰」的成功。

柯文哲說，高市早苗帶給民眾黨三個深刻啟示，首先是領袖要敢於「說真話、做實事」，因為她跳過官僚體系，直接面對選民談國防與經濟，台灣也面臨司法干預與藍綠惡鬥的夾殺，政治的目的在於解決問題，當領袖展現「上工、上工、上工」的決心，人民就會看到希望。

柯文哲也說，第二點是民眾黨要定位為「改革倡議者」，高市早苗雖然是老牌自民黨員，但是卻以「挑戰者」的姿態推動如「憲改」、「積極財政」等具有前瞻性的爭議政策，民眾黨推動的「壯世代計畫」正是這種不對稱作戰的例子。

柯文哲認為，政治不是比賽口水戰，應該如同高市早苗推動「大健康產業」，也把壯世代政策提升成「國家生存戰略」，讓民眾黨成為「唯一解決高齡化社會焦慮」的政黨，以此和傳統論述區隔。

柯文哲表示，第三點是建立「以政策為核心」的在野結盟，高市早苗成功整合日本維新會等力量，沒有靠政治分贓，而是靠政策共識，正如民眾黨主張推動聯合政府，「台灣的政治不能消耗在每天無意義的政治對抗。」

柯文哲指出，無論是兩岸和平、能源轉型，還是高齡社會轉型，這些議題都要彼此討論，只要能夠回應時代渴望，提出具體可行的願景，政黨能量可以短期翻倍，政治不該是吵吵鬧鬧，而是應該認真做事，民眾黨會繼續堅持路線，不只要對抗不公義的司法，更為台灣的未來而努力。