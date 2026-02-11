快訊

中央社／ 台北11日電
日本外相茂木敏充。美聯社
日本外相茂木敏充。美聯社

日本外相茂木敏充10日表示，台灣是日本極重要夥伴與珍貴友人。外交部今天回應，具體展現台日深厚情誼，以及日本政府高度重視台日友好關係的一貫立場。

外交部晚間發布新聞稿指出，日本外務省於10日日本眾議院選舉後舉行首次大臣記者會，外相茂木敏充表示，台灣與日本共享基本價值，且經濟與人員往來緊密，是日本極重要夥伴與珍貴友人，今後日本政府將秉持既有立場與台灣進一步深化交流及合作。外交部長林佳龍對此表達肯定與歡迎。

外交部表示，高市內閣於2025年10月上任及這次眾議院大選後均立即公開主動表達，與台灣加深合作交流意願，具體展現台日深厚情誼以及日本政府高度重視台日友好關係的一貫立場。

外交部強調，未來台灣也將在台日關係既有良好基礎上，秉持「總合外交」理念與日本持續深化雙邊各領域實質合作，將台日關係提升為互利互惠的全面性夥伴關係，共同為區域和平、穩定與繁榮作出貢獻。

台日關係 外交部 日本
相關新聞

國台辦指李貞秀遭迫害 陸委會：是陸方損害她在台參政權

民眾黨不分區立委李貞秀稱自己赴陸放棄國籍未果，大陸國台辦11日表示，兩岸「同屬一中」，不存在放棄國籍問題，並批評民進黨當...

日外相指台灣是極重要夥伴 外交部：展現台日深厚情誼

日本外相茂木敏充10日表示，台灣是日本極重要夥伴與珍貴友人。外交部今天回應，具體展現台日深厚情誼，以及日本政府高度重視台...

內政部不供密件 李貞秀：依法合憲正當行使立委職權

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀是否放棄中國籍引發關注，針對若有立委協助李貞秀調取密件，內政部長劉世芳今天說，誰洩密誰就要負...

向王滬寧表達台灣不願衝突 蕭旭岑：他說大陸以和平為首要

國民黨副主席蕭旭岑日前率團赴中國大陸參加國共智庫論壇，期間會見中共中央政治局常委王滬寧。蕭旭岑今天表示，他當面向王滬寧表...

遭報導指王滬寧下指導棋擋軍購 國民黨今對自由時報正式提告

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，自由時報指王滬寧會中提「和平框架」的基礎必須是以中國的統一為指針等。...

李貞秀遭控不具參選資格 中選會：選務機關依法依例辦理選務

民眾黨不分區立委李貞秀被報導，2024年在登記為立委候選人時是仍有中國大陸戶籍，依法不具登記立委候選人資格。民眾黨團主任...

