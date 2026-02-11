日外相指台灣是極重要夥伴 外交部：展現台日深厚情誼
日本外相茂木敏充10日表示，台灣是日本極重要夥伴與珍貴友人。外交部今天回應，具體展現台日深厚情誼，以及日本政府高度重視台日友好關係的一貫立場。
外交部晚間發布新聞稿指出，日本外務省於10日日本眾議院選舉後舉行首次大臣記者會，外相茂木敏充表示，台灣與日本共享基本價值，且經濟與人員往來緊密，是日本極重要夥伴與珍貴友人，今後日本政府將秉持既有立場與台灣進一步深化交流及合作。外交部長林佳龍對此表達肯定與歡迎。
外交部表示，高市內閣於2025年10月上任及這次眾議院大選後均立即公開主動表達，與台灣加深合作交流意願，具體展現台日深厚情誼以及日本政府高度重視台日友好關係的一貫立場。
外交部強調，未來台灣也將在台日關係既有良好基礎上，秉持「總合外交」理念與日本持續深化雙邊各領域實質合作，將台日關係提升為互利互惠的全面性夥伴關係，共同為區域和平、穩定與繁榮作出貢獻。
