國台辦指李貞秀遭迫害 陸委會：是陸方損害她在台參政權

民眾黨不分區立委李貞秀稱自己赴陸放棄國籍未果，大陸國台辦11日表示，兩岸「同屬一中」，不存在放棄國籍問題，並批評民進黨當局販賣「兩國論」、迫害陸配。陸委會回應，中共執意阻撓個案履行我國法律義務，實際上是陸方在損害李貞秀在我國的參政權益。

陸委會11日晚間透過書面表示，國籍法第20條的規定，是基於公職人員對國家負單一忠誠義務。只要事實上存在當事人仍對中華民國以外的國家或政權效忠，就違反國籍法第20條。

陸委會指出，由於中共反間諜法、國家情報法等法規要求其公民配合情報工作，若事實上仍具備中華人民共和國國籍者擔任我國公職，必然產生法律衝突與國安疑慮。中共執意阻撓個案履行我國法律義務，實際上是陸方在損害李貞秀在我國的參政權益。

對於李貞秀「國籍」議題，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午在例行記者會上表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本就不存在所謂放棄國籍的問題」。民進黨當局頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣「兩國論」，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，不擇手段打壓在台灣的陸配，「我們對此堅決反對」。她並稱，對於迫害陸配的「台獨幫兇打手」，陸方將依法終身追責，嚴懲不貸。