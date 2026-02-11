美眾議院通過《保護台灣法案》 林佳龍感謝美跨黨派堅定支持台灣

美國聯邦眾議院日前以壓倒性票數通過《保護台灣法案》（PROTECT Taiwan Act），外交部長林佳龍11日在臉書發文，代表台灣政府與人民表達誠摯感謝，並肯定美國國會再次展現跨黨派對台灣安全與民主韌性的堅定支持。

林佳龍誠摯感謝本案提案人共和黨眾議員盧卡斯（Frank Lucas）及民主黨眾議員岡薩雷斯（Vicente Gonzalez），以及所有支持本案的國會議員。林佳龍指出，該法案全名為「施壓監管組織終結中國大陸對台灣威脅法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to Taiwan Act），英文縮寫為「PROTECT」，意為「保護」，展現友台議員在法案命名上的巧思。

林佳龍說明，根據法案內容，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因中國大陸的行動而面臨威脅，美國應在最大可行範圍內，推動將中國大陸排除於二十國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）、巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS）、金融穩定委員會（FSB）及國際證券管理機構組織（IOSCO）等重要國際金融與監理機制之外。

林佳龍進一步指出，近年來美國國會與行政部門持續以具體行動深化台美夥伴關係，包括去年底通過並由美國總統川普簽署生效的《台灣保證落實法案》；近日第六屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）順利完成，雙方並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，承諾將以具體行動攜手提升經濟韌性、強化供應鏈安全，建立更緊密的「共生夥伴關係」。此外，台美亦預計於近日簽署台美對等貿易協定。

林佳龍強調，外交部感謝美國行政與立法部門持續以具體行動展現對台灣的支持、信賴與重視，並期待台美雙方持續攜手守護和平、共創繁榮，建構更加堅韌的夥伴關係。