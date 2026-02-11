快訊

彰化杏壇震撼！痟貪幼兒園名師主任疑超收學費私吞 檢方聲押獲准

當庭下跪只求判死毒駕女 殉職所長家屬如願…落淚鞠躬致謝

美眾議院通過《保護台灣法案》 林佳龍感謝美跨黨派堅定支持台灣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

美國聯邦眾議院日前以壓倒性票數通過《保護台灣法案》（PROTECT Taiwan Act），外交部長林佳龍11日在臉書發文，代表台灣政府與人民表達誠摯感謝，並肯定美國國會再次展現跨黨派對台灣安全與民主韌性的堅定支持。

林佳龍誠摯感謝本案提案人共和黨眾議員盧卡斯（Frank Lucas）及民主黨眾議員岡薩雷斯（Vicente Gonzalez），以及所有支持本案的國會議員。林佳龍指出，該法案全名為「施壓監管組織終結中國大陸對台灣威脅法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to Taiwan Act），英文縮寫為「PROTECT」，意為「保護」，展現友台議員在法案命名上的巧思。

林佳龍說明，根據法案內容，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因中國大陸的行動而面臨威脅，美國應在最大可行範圍內，推動將中國大陸排除於二十國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）、巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS）、金融穩定委員會（FSB）及國際證券管理機構組織（IOSCO）等重要國際金融與監理機制之外。

林佳龍進一步指出，近年來美國國會與行政部門持續以具體行動深化台美夥伴關係，包括去年底通過並由美國總統川普簽署生效的《台灣保證落實法案》；近日第六屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）順利完成，雙方並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，承諾將以具體行動攜手提升經濟韌性、強化供應鏈安全，建立更緊密的「共生夥伴關係」。此外，台美亦預計於近日簽署台美對等貿易協定。

林佳龍強調，外交部感謝美國行政與立法部門持續以具體行動展現對台灣的支持、信賴與重視，並期待台美雙方持續攜手守護和平、共創繁榮，建構更加堅韌的夥伴關係。

美國 林佳龍
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

接見歐總回國團 林佳龍勉連結台歐提升台灣影響力

林佳龍祝賀泰國完成大選 盼與新政府深化合作

蘇巧慧「弱雞變母雞」！陳世軒：實力更勝林佳龍跟蘇貞昌 藍白不能小覷

軍購條例遭封殺引美國會議員關切 林佳龍：國際會擔心自我防衛決心

相關新聞

大陸指李貞秀遭「迫害」 陸委會：公職必須單一忠誠

民眾黨不分區立委李貞秀赴陸辦理放棄中國國籍未果，中國大陸國台辦表示，兩岸同屬「一中」，不存在放棄國籍問題，這是迫害陸配；...

民眾黨三蘆提名確定 周曉芸：尊重決策、續留地方服務

民眾黨中央稍早正式公告新北市三重、蘆洲選區提名結果，正式提名素人陳彥廷，黃國昌三重蘆洲服務處主任周曉芸晚間在臉書回應，首...

內政部不供密件 李貞秀：依法合憲正當行使立委職權

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀是否放棄中國籍引發關注，針對若有立委協助李貞秀調取密件，內政部長劉世芳今天說，誰洩密誰就要負...

向王滬寧表達台灣不願衝突 蕭旭岑：他說大陸以和平為首要

國民黨副主席蕭旭岑日前率團赴中國大陸參加國共智庫論壇，期間會見中共中央政治局常委王滬寧。蕭旭岑今天表示，他當面向王滬寧表...

遭報導指王滬寧下指導棋擋軍購 國民黨今對自由時報正式提告

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，自由時報指王滬寧會中提「和平框架」的基礎必須是以中國的統一為指針等。...

李貞秀遭控不具參選資格 中選會：選務機關依法依例辦理選務

民眾黨不分區立委李貞秀被報導，2024年在登記為立委候選人時是仍有中國大陸戶籍，依法不具登記立委候選人資格。民眾黨團主任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。