大陸指李貞秀遭「迫害」 陸委會：公職必須單一忠誠

民眾黨不分區立委李貞秀赴陸辦理放棄中國國籍未果，中國大陸國台辦表示，兩岸同屬「一中」，不存在放棄國籍問題，這是迫害陸配；陸委會回應，公職人員對國家有單一忠誠義務。

大陸委員會（陸委會）11日晚透過書面表示，國籍法第20條規定是基於公職人員對國家負單一忠誠義務。只要事實上存在當事人仍對中華民國以外的國家或政權效忠，就違反國籍法第20條。

陸委會表示，中共反間諜法、國家情報法等法規要求其公民配合情報工作，「若事實上仍具備中華人民共和國國籍者擔任我國公職，必然產生法律衝突與國安疑慮。中共執意阻撓個案履行我國法律義務」，實際上是在損害李貞秀參政權益。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）11日上午召開例行記者會。

對於李貞秀被要求放棄中國國籍一事，國台辦發言人朱鳳蓮表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題」、「對於迫害陸配的台獨幫凶打手，我們將依法終身追責」。