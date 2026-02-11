侯友宜表態支持李四川 劉和然：與李四川並肩作戰

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然。記者胡經周／攝影
新北市長侯友宜表態支持李四川選新北，新北市副市長劉和然晚間表示，「團結是為了讓新北贏下更好的未來」，在侯友宜市長協調下，我們一起做出最重要、也最關鍵的決定，由李四川副市長代表國民黨參選2026新北市長「我願意、也會全力支持，與四川副市長並肩戰鬥」。

劉和然說，這段時間，很多朋友關心他的選擇，也一直替他加油、打氣，大家的每一聲叮嚀、每一份支持，都放在心裡。真的很感謝，有你們陪他走這一段路。

劉和然說，想起小學時自己曾是田徑代表隊的一員，教練當時說過一句話一直記到現在：「穿上代表學校的制服比賽，不是為了破個人紀錄，而是要為團隊贏得榮譽。」

「今天我的心情其實很單純」劉和然說，選舉從來不是為了個人，而是為了讓新北贏，讓404萬市民贏下更好的未來。

劉和然說，在侯友宜市長的協調下，我們一起做出最重要、也最關鍵的決定，「由李四川副市長代表國民黨參選2026新北市長。我願意、也會全力支持，與四川副市長並肩戰鬥。」

劉和然指出，過去他曾說過，新北市長的人選，必須深度了解新北的脈絡、聽得進市民最細微的聲音，更重要的，是要有面對問題、解決問題的勇氣與魄力。他認為，四川副市長就是具備這份「硬頸責任感」的人。

劉和然表示，我們兩個人都是事務官出身，從最基層的公務體系做起，習慣把事情做到精準、把責任扛在肩上，這次他的出線，代表的不只是個人，而是社會大眾對於「做實事的人」最深刻的肯定。新北需要的是能守住財政、穩定建設的即戰力。

劉和然表示，這段過程中，他與四川副市長始終維持君子之爭，我們彼此尊重，為的是同一個目標「延續市政建設、守護新北繼續進步，讓國民黨贏下新北。」，謝謝所有一路支持他的朋友，你們的信任與期待，他會銘刻在心，未來他會繼續用行動，回報這片培育我的土地。

劉說，團結勝選，讓我們全力支持四川副市長，一起繼續為新北拚下去。

