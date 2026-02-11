快訊

中央社／ 台北11日電
民眾黨立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀是否放棄中國籍引發關注，針對若有立委協助李貞秀調取密件，內政部長劉世芳今天說，誰洩密誰就要負責。李貞秀對此表示，身為中華民國立委一定會依法、合憲，正當行使職權，不回答假設性問題。

劉世芳接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪時被問到如何因應李貞秀索資，劉世芳表示，身為國籍法主管機關一定會依法辦理，她已決定不提供密件以上資料。至於若有其他立委協助李貞秀調取密件，她表示，「誰洩密誰就要負責」。

李貞秀下午受訪時表示，大家依照法律，立法院有立法院工作守則，她身為中華民國立法委員一定會依法、合憲，正當行使她的立法委員職權，其他的情況目前沒有遇到，不回答假設性的問題。

內政部先前將「退出中華人民共和國國籍申請表」送抵李貞秀國會辦公室，要求須依國籍法規定在2月3日就職前辦理放棄中國籍。

李貞秀說，她真的有收到2份內政部寄來的信函，但都沒打開，因為是內政部知法犯法，所以她就沒有回應，且她所交的文件已證實唯一只有中華民國國籍，其他事情都是政治操作。

另外，民進黨高雄市議員湯詠瑜等人今天赴雄檢告發，質疑李貞秀登記不實恐涉偽造文書，籲檢調介入釐清。

李貞秀說，她有旁聽過1年的中華民國憲法，對兩岸人民關係條例也算蠻清楚的，法治國家任何人民都有提告的權利，「我們就尊重」。

李貞秀 國籍法 中華民國憲法
相關新聞

獨／探子挺川伯 侯友宜表態挺李四川選新北一棒接一棒

台北市副市長李四川請辭副市長，跨越淡水河選新北市長，政壇將新北市長侯友宜與李有「瑜亮情結」，侯友宜傍晚打破情結，向新北市...

內政部不供密件 李貞秀：依法合憲正當行使立委職權

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀是否放棄中國籍引發關注，針對若有立委協助李貞秀調取密件，內政部長劉世芳今天說，誰洩密誰就要負...

侯友宜表態支持李四川 劉和然：與李四川並肩作戰

新北市長侯友宜表態支持李四川選新北，新北市副市長劉和然晚間表示，「團結是為了讓新北贏下更好的未來」，在侯友宜市長協調下，...

向王滬寧表達台灣不願衝突 蕭旭岑：他說大陸以和平為首要

國民黨副主席蕭旭岑日前率團赴中國大陸參加國共智庫論壇，期間會見中共中央政治局常委王滬寧。蕭旭岑今天表示，他當面向王滬寧表...

遭報導指王滬寧下指導棋擋軍購 國民黨今對自由時報正式提告

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，自由時報指王滬寧會中提「和平框架」的基礎必須是以中國的統一為指針等。...

李貞秀遭控不具參選資格 中選會：選務機關依法依例辦理選務

民眾黨不分區立委李貞秀被報導，2024年在登記為立委候選人時是仍有中國大陸戶籍，依法不具登記立委候選人資格。民眾黨團主任...

