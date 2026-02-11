民眾黨團同意軍購特別條例付委 黃國昌：所有版本一起討論是好事

1.25兆元對美軍購特別條例持續卡關，民眾黨立法院黨團今天同意付委審查。民眾黨主席黃國昌對此表示，國民黨立法院黨團也會提出版本，民眾黨團向來開大門走大路，不管是行政院、國民黨團或民眾黨團版本，「大家一起討論，這是好事。」

賴總統今天主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，說明軍購特別條例整體戰略思維與政策方向，民眾黨立法院黨團總召陳清龍上午表示，民眾黨團同意將軍購特別條例列為新會期最優先法案，並且同意將行政院版本併案付委審查。

民眾黨下午舉行「2026一日北高啟動記者會」，針對民眾黨團放行對美軍購特別條例，黃國昌會前受訪時說，民眾黨支持強化自我防衛能力，民眾黨立法院黨團也支持國防，但是錢必須花在刀口上面，付出去的錢必須拿到武器，這是從來沒有改變過的立場。

黃國昌指出，民眾黨團自行提出軍購特別條例版本，接下來國民黨團也將會提出自家版本，不管是行政院、國民黨或民眾黨立法院黨團相關版本，民眾黨團向來的態度就是開大門走大路，「大家一起討論，這是好事。」

黃國昌也說，民眾黨團版本明定諸多機制，比較符合一個健全的國會，必須站在為人民合理把關預算的監督立場，而相信這也是台灣人民所期待。

此外，行政院副院長鄭麗君昨天赴美，預計將簽署台美對等貿易協定。民眾黨今天舉行中央委員會，黃國昌在會中表示，鄭麗君當年高喊「服貿是行政獨裁、黑箱到底」，如今身處高位卻帶頭操盤黑箱談判，「請問這不是雙標，什麼才是雙標？」

黃國昌指出，對美關稅談判全程保密，賴政府一直到簽約前夕，包括如何輔導飽受衝擊的水五金等產、後續美國進口到台灣的汽車及農產品是否零關稅、擴大開放美豬美牛等食安疑慮，種種人民的提問仍諱莫如深，如果真的簽署割地賠款條約，單靠大內宣終究紙包不住火。

黃國昌說，農民與產業不是任政府宰割的魚肉，立法院也絕非行政機關的橡皮圖章，國會沒有收到關稅談判協議的具體內容，賴政府卻持續恫嚇「朝野各黨本於國家利益，全力支持協議通過」，一份毫無所悉的協議，何來審查與支持？

黃國昌表示，民眾黨將持續要求行政院公開完整協議內容、產業衝擊評估報告，別想用空洞的「戰略夥伴」大內宣掩蓋對國內產業的傷害，任何出賣台灣利益、規避國會審查的黑箱協議，「我們一定在國會嚴審到底，絕不容許民進黨把人民生計當作政治籌碼。」