向王滬寧表達台灣不願衝突 蕭旭岑：他說大陸以和平為首要

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑。記者曾吉松／攝影
國民黨副主席蕭旭岑。記者曾吉松／攝影

國民黨副主席蕭旭岑日前率團赴中國大陸參加國共智庫論壇，期間會見中共中央政治局常委王滬寧。蕭旭岑今天表示，他當面向王滬寧表達，台灣人民不希望衝突，希望和平解決爭議的立場，希望避免戰爭風險。王滬寧表達，大陸是以和平為首要目標。

蕭旭岑今在中常會說明國共智庫論壇成果。他重申，會見王滬寧是早就安排好的行程，並非臨時更改，自由時報報導「臨時改行程」是錯誤訊息。他在會中表達，國民黨主席鄭麗文當選後，中共總書記習近平賀電與國民黨回覆內容，並再次呈現原汁原味的九二共識。

蕭旭岑指出，他在會中提及，1992年兩岸達成各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，內有各自口頭表述，也有一個中國，符合國民黨從前主席連戰到前總統馬總統與對岸交流的立場，反對台獨是兩岸共同交流的政治基礎。

蕭旭岑表示，他代表鄭麗文當面明確向王滬寧表達，台灣人不希望衝突，希望和平解決爭議、希望兩岸避免戰爭的風險，也希望大陸能正視台灣人主流民意。王滬寧也正面表達了，大陸是以和平為首要目標。

蕭旭岑說，針對台灣民眾感到不安的議題，他表達了台灣人期待，大陸也給予正面回應。今天他收到馬政府時期部長的簡訊，內容提及大陸對台工作小組會議結論，王滬寧在會議中的講話，將去年的說法做了修正。

該部長指出，去年王滬寧說「祖國必然統一大勢」，今年改成「維護台海和平穩定」；「擴大兩岸人民往來」改為「暢通與便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間基層交流」。該部長對蕭說，「鄭主席跟你們在做的事，大陸馬上有了善意回應，」蕭說，這是好的開始，希望國民黨繼續推動相關工作。

王滬寧 蕭旭岑 國民黨
