快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

李貞秀陷國籍爭議 綠高雄市議員4選將告發「使公務員登載不實」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市議員湯詠瑜（左二）與3名同黨市議員參選人尹立（左一）、黃偵琳（右一）、蔡秉璁（右二）今下午到高雄地檢署按鈴告發李貞秀「使公務員登載不實」。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市議員湯詠瑜（左二）與3名同黨市議員參選人尹立（左一）、黃偵琳（右一）、蔡秉璁（右二）今下午到高雄地檢署按鈴告發李貞秀「使公務員登載不實」。記者張議晨／攝影

民眾黨立委李貞秀陷入國籍爭議，民進黨高雄市議員湯詠瑜與3名同黨市議員參選人尹立、黃偵琳、蔡秉璁等4人今下午赴高雄地檢署按鈴告發，質疑李貞秀國籍說不清楚，當初登記時恐涉「使公務人員登載不實」，要司法機關查明。

具備台灣、美國雙律師資格的湯詠瑜說，國籍法明文規定，雙重國籍的人不能夠擔任公職，李貞秀能否擔任我國立委，參選時就必須有所聲明跟確認，若她當初登記時聲明內容不完整，有隱匿或是程序不完備，都會影響她後續就任的資格。

湯詠瑜質疑，李貞秀登記時若隱匿或有不實情況，恐涉使公務員登載不實刑責，今下午與尹立、黃禎琳、蔡秉璁等人到地檢署，就是希望司法機關查明，保障我國法治基礎。

會後4人齊呼口號，隨後由湯詠瑜代表進入地檢署，採言詞申告方式完成告發程序。

國籍法 李貞秀 湯詠瑜
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

再談李貞秀國籍爭議 劉世芳：不要因討厭我就把國籍法想成打壓陸配

媒體稱知情官員指李貞秀不具登記立委資格 民眾黨團質疑：誰？中選會瀆職？

防「洩密」給李貞秀 劉世芳：同黨立委幫忙調密件也要負責

高市警局迎春「雙管」蕭季慧揮毫 警讚「一字千金」

相關新聞

向王滬寧表達台灣不願衝突 蕭旭岑：他說大陸以和平為首要

國民黨副主席蕭旭岑日前率團赴中國大陸參加國共智庫論壇，期間會見中共中央政治局常委王滬寧。蕭旭岑今天表示，他當面向王滬寧表...

遭報導指王滬寧下指導棋擋軍購 國民黨今對自由時報正式提告

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，自由時報指王滬寧會中提「和平框架」的基礎必須是以中國的統一為指針等。...

李貞秀遭控不具參選資格 中選會：選務機關依法依例辦理選務

民眾黨不分區立委李貞秀被報導，2024年在登記為立委候選人時是仍有中國大陸戶籍，依法不具登記立委候選人資格。民眾黨團主任...

影／非洲豬瘟監察院彈劾中市4官員 楊瓊瓔這樣說

監察院今天彈劾台中去年爆發的非洲豬瘟案4名官員，立委楊瓊瓔今天被問此事，她說此事件整個過程很多橫向聯繫沒做好；現場狀況要...

監院彈劾中市府4官員 黃守達：盧市府是監院認證的無能

監察院公布針對台中非洲豬瘟事件的相關彈劾案文及其審查決定書，指市府4位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，已通過對4人的...

曝台灣被滲透狀況滿嚴重 劉世芳：千萬別看到女性就說是弱女子

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受陸指示在台發展組織，遭判8年，內政部先前也解散涵括在內的5個社會團體。內政部長劉世芳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。