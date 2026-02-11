李貞秀陷國籍爭議 綠高雄市議員4選將告發「使公務員登載不實」

民眾黨立委李貞秀陷入國籍爭議，民進黨高雄市議員湯詠瑜與3名同黨市議員參選人尹立、黃偵琳、蔡秉璁等4人今下午赴高雄地檢署按鈴告發，質疑李貞秀國籍說不清楚，當初登記時恐涉「使公務人員登載不實」，要司法機關查明。

具備台灣、美國雙律師資格的湯詠瑜說，國籍法明文規定，雙重國籍的人不能夠擔任公職，李貞秀能否擔任我國立委，參選時就必須有所聲明跟確認，若她當初登記時聲明內容不完整，有隱匿或是程序不完備，都會影響她後續就任的資格。

湯詠瑜質疑，李貞秀登記時若隱匿或有不實情況，恐涉使公務員登載不實刑責，今下午與尹立、黃禎琳、蔡秉璁等人到地檢署，就是希望司法機關查明，保障我國法治基礎。

會後4人齊呼口號，隨後由湯詠瑜代表進入地檢署，採言詞申告方式完成告發程序。