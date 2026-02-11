第二總部有影？蔣萬安：若輝達有意願一樣全力協助

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
先前傳出輝達有意在北士科設台灣第二總部，市長蔣萬安今表示，目前沒有收到相關訊息，如果確實輝達有意願，北市府一樣會給與全力的協助。記者林麗玉／攝影
輝達落腳北士科今完成簽約，先前傳出輝達有意在北士科設台灣第二總部，市長蔣萬安今表示，目前沒有收到相關訊息，如果確實輝達有意願，北市府一樣會給與全力的協助。

傳出輝達有意設置第二總部的洲美國小預定地，面積約4.68公頃，目前為學校用地，所有權人為北市教育局，位於台北市北投士林科技園區（北士科）西側，基地完整，四面臨路，當時T17、T18爆地上權之爭，北市府曾因這塊地的地理位置優越，將之視為輝達（NVIDIA）在台設置總部的「備案」。

蔣萬安今天也兩度提到，今天簽約是輝達海外第一總部，根據輝達提供的投資營運計畫書，第一個海外總部興建將投入四百億元金額，且興建到營運會超過一萬個工作機會，很高興完成簽約，接下來希望年中動工，北市府都會全力以赴，給予全力的協助。

日前來台的輝達執行長黃仁勳，也被問及設置第二總部一事，當時黃曾說「聽起來不錯，我喜歡」，因輝達在這裡有很多員工，也擁有眾多供應鏈合作夥伴及客戶，在台灣的業務量成長非常迅速。

由於目前該地為機關學校用地，北市教育局長湯志民先前受訪也表示，會配合府級政策規畫，目前還沒有收到相關通知，洲美國小正在評估階段，會配合輝達進駐。

輝達 北士科 北市府 蔣萬安
