賴總統盼朝野從日本改選結果得到啟示 盡速通過總預算案

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，希望國內朝野各黨，能從日本眾議院改選的結果中，清楚理解國家發展與區域穩定的重要性，在立法院新會期開議後，盡速完成中央政府總預算案與國防特別條例的審議。

賴總統指出，針對日前日本眾議院選舉的結果，謹代表民進黨誠摯向高市早苗與自由民主黨表達祝賀之意，恭喜自民黨獲得日本選民的高度支持，贏得316席眾議院席次。

賴總統說，這次日本國會選舉結果，不僅彰顯日本國民對高市首相及其內閣執政表現的肯定，也清楚反映出日本社會對推動經濟改革、強化國家安全，以及因應區域局勢挑戰等政策方向的支持。

賴總統表示，從這次的日本眾議院改選，可以看到自民黨主張提高國防預算、鞏固整體防衛能力，獲得日本社會普遍的認同與支持，台灣同樣是位處印太第一島鏈，面對中國威權主義持續擴張的威脅，必須具備堅實的防衛能力及強韌的經貿競爭力，來捍衛國家安全、維護印太區域的穩定，以及守護民主自由的永續。

賴總統也說，下周二就是大年初一，農曆春節九天連假將至，預期將湧現返鄉團聚與外出旅遊的車流人潮，希望行政院相關部會，務必做好交通疏運措施與宣導，讓國人返鄉出遊能平安順暢，在春節期間開開心心過好年。