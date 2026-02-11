快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

李貞秀遭控不具參選資格 中選會：選務機關依法依例辦理選務

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨不分區立委李貞秀被報導，2024年在登記為立委候選人時是仍有雙重戶籍，依法不具登記立委候選人資格。圖／聯合報系資料照
民眾黨不分區立委李貞秀被報導，2024年在登記為立委候選人時是仍有雙重戶籍，依法不具登記立委候選人資格。圖／聯合報系資料照

民眾黨不分區立委李貞秀被報導，2024年在登記為立委候選人時是仍有中國大陸戶籍，依法不具登記立委候選人資格。民眾黨團主任陳智菡稍早反批「難道是在指控中選會瀆職嗎？」對此，中選會稍早回應，選務機關依法依例辦理選務，其餘無其他評論或回應。

自由時報今報導知情官員說法，指出李貞秀是2025年3月才放棄中國大陸戶籍，2024年在登記為立委候選人時仍有大陸戶籍，依兩岸條例第9-1條規定，同時有雙邊戶籍不能登記參選，中選會當初讓她登記完成，有嚴重瑕疵。

中選會稍早回應，選務機關依法依例辦理選務，其餘無其他評論或回應。

此外，中選會昨天也說，民眾黨第11屆不分區立委選舉登記候選人名單共34人，當初民眾黨申請登記時，備有每一候選人登記申請調查表與最近3個月內戶籍謄本等文件，並經中選會委員會議審定通過，候選人資格都符合公職人員選舉罷免法規定，查無候選人有不得登記為候選人的狀況。另已依法辦理民眾黨不分區立委遞補作業，將於之後召開的委員會議追認這項遞補案。

中選會 戶籍 民眾黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

媒體稱知情官員指李貞秀不具登記立委資格 民眾黨團質疑：誰？中選會瀆職？

韓國瑜要保李貞秀問政權益 劉世芳：適用哪條法白紙黑字寫清楚

指李貞秀選前仍有中國戶籍 林楚茵：中選會憑什麼發當選證書？

拒給李貞秀機密資料 政院：履行立院監督憲法義務 劉世芳疑慮參酌

相關新聞

影／非洲豬瘟監察院彈劾中市4官員 楊瓊瓔這樣說

監察院今天彈劾台中去年爆發的非洲豬瘟案4名官員，立委楊瓊瓔今天被問此事，她說此事件整個過程很多橫向聯繫沒做好；現場狀況要...

再談李貞秀國籍爭議 劉世芳：不要因討厭我就把國籍法想成打壓陸配

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，有媒體報導，2024年1月立委選舉投票及登記為候選人時仍有大陸戶籍，但當時只有驗身分...

遭報導指王滬寧下指導棋擋軍購 國民黨今對自由時報正式提告

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，自由時報指王滬寧會中提「和平框架」的基礎必須是以中國的統一為指針等。...

李貞秀遭控不具參選資格 中選會：選務機關依法依例辦理選務

民眾黨不分區立委李貞秀被報導，2024年在登記為立委候選人時是仍有中國大陸戶籍，依法不具登記立委候選人資格。民眾黨團主任...

監院彈劾中市府4官員 黃守達：盧市府是監院認證的無能

監察院公布針對台中非洲豬瘟事件的相關彈劾案文及其審查決定書，指市府4位有關局處首長處置失當，涉有重大違失，已通過對4人的...

曝台灣被滲透狀況滿嚴重 劉世芳：千萬別看到女性就說是弱女子

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受陸指示在台發展組織，遭判8年，內政部先前也解散涵括在內的5個社會團體。內政部長劉世芳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。