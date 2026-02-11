李貞秀遭控不具參選資格 中選會：選務機關依法依例辦理選務

民眾黨不分區立委李貞秀被報導，2024年在登記為立委候選人時是仍有中國大陸戶籍，依法不具登記立委候選人資格。民眾黨團主任陳智菡稍早反批「難道是在指控中選會瀆職嗎？」對此，中選會稍早回應，選務機關依法依例辦理選務，其餘無其他評論或回應。

自由時報今報導知情官員說法，指出李貞秀是2025年3月才放棄中國大陸戶籍，2024年在登記為立委候選人時仍有大陸戶籍，依兩岸條例第9-1條規定，同時有雙邊戶籍不能登記參選，中選會當初讓她登記完成，有嚴重瑕疵。

此外，中選會昨天也說，民眾黨第11屆不分區立委選舉登記候選人名單共34人，當初民眾黨申請登記時，備有每一候選人登記申請調查表與最近3個月內戶籍謄本等文件，並經中選會委員會議審定通過，候選人資格都符合公職人員選舉罷免法規定，查無候選人有不得登記為候選人的狀況。另已依法辦理民眾黨不分區立委遞補作業，將於之後召開的委員會議追認這項遞補案。